【健康湯水食譜】蘿蔔胡椒排骨湯暖胃驅寒　白胡椒點處理更香？

蘿蔔胡椒排骨湯，是個暖胃的湯水，天氣乍暖還寒，雖然有點曬，但一早一晚仍是帶有涼意，最適宜喝個暖胃湯水。一講到暖胃，最先想到的必定是胡椒豬肚湯，猶記得第一次飲這個湯的時候，馬上感到渾身有股暖流。不過如果懶於處理豬肚的話，配排骨都是一個不錯的選擇，另外再加些清甜的湯料，使湯辣中帶甜，便是這碗蘿蔔胡椒排骨湯。攝影：鄧穎琪

蘿蔔胡椒排骨湯所用的湯料很簡單，原本就只用白蘿蔔、胡椒、排骨，但之後還是決定加多一兩樣食材提味，稍後介紹。這個湯的胡椒味很突出，胡椒主要有白胡椒、黑胡椒，兩者有甚麼分別呢？黑胡椒是在未成熟的胡椒樹果實，摘下後直接烘乾而成。而白胡椒則是將成熟的果實泡浸於水中，待果皮軟化後，除去外皮再烘乾而成。

註冊中醫師邱穎琳就解釋，煲湯用白胡椒較好，它的溫胃散寒功效較強；若你想胡椒味再強一點，才用黑胡椒。 買回來的原粒白胡椒，需要先放在白鑊烘熱，待聞到胡椒香後，再搗碎胡椒，味道更強。有些人家裡有專用的胡椒研磨器，但筆者沒有，所以簡單用刀柄壓碎已可。

由於湯料較少，今次的排骨氽燙後就稍為用鹽醃過，另外亦多放了一條粟米，增加湯的甜味，令蘿蔔胡椒排骨湯喝起來不止胡椒的嗆辣味，還散發住粟米跟蘿蔔的清甜，而且在天冷日子喝的話尤其暖胃。不過，邱醫師就提醒大家，湯料的分量可按體質調整，如果本身體質偏寒的人士，甚至可加大胡椒用量；相反，體質偏熱則需增加白蘿蔔分量。

蘿蔔胡椒排骨湯食譜

這個湯對脾胃很好，既可溫胃散寒，又可健胃清熱，很適合現在乍暖還寒的天氣。即使你本身是腸胃功能較差、經常胃痛脹氣都可以飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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