健康湯水食譜｜胡椒白果排骨湯暖胃驅寒3類人不宜　用黑/白胡椒？

剛剛過了二十四節氣中的「大雪」，天氣開始愈加寒冷了，除了添衣保暖，亦可喝一些驅寒暖胃的湯水。註冊中醫師錢穎儀推薦胡椒白果排骨湯，微辛的胡椒配上熱騰騰的湯，喝罷渾身暖哄哄。

攝影：韓詠儀



錢穎儀醫師亦表示，踏入大雪之後，人體需要好好防禦寒冷天氣，這個胡椒白果排骨湯適合體質屬寒「驅寒」及身體虛弱的人士「防寒」。她表示，「胡椒性味辛熱，善於溫中散寒，亦能下氣消痰，服用能增加身體的溫暖感，對胃寒所引起的胃腹冷痛、胃脹、腹瀉等都有很好的緩解作用。另外白果溫肺益氣，有小毒，使用分量不可過多。」

這個湯在冬季、天氣寒冷時較為合適飲用，冬季可一周飲用一次，但夏季飲用較易燥熱，只可以偶爾飲用。「此湯水性溫，寒底人士則比較適合，過多會易上火『熱氣』，因此不適合體質熱盛、陰虛內熱的人士及孕婦。」

黑胡椒去腥 白胡椒溫補脾胃

白胡椒煲湯溫補脾胃。（視覺中國）

一般調味多用黑胡椒，為什麼煮這個排骨湯該用白胡椒呢？錢醫師解釋，黑胡椒是在未成熟的胡椒樹果實，摘下後直接烘乾而成。而白胡椒則是將成熟的果實泡浸於水中，待果皮軟化後，除去外皮再烘乾而成。「故此黑胡椒辣的味道比白胡椒強烈，香中帶辣，去腥較好，較常用於烹製內臟、海鮮類菜式，有助開胃，藥性較白胡椒燥熱。而白胡椒味道不及黑胡椒辣，但溫補脾胃效果較好，炮製一些寒涼的食材、凉拌菜時，適合加入白胡椒粉，以減低食物寒涼之性。」

胡椒白果排骨湯食譜

材料：

白胡椒粒10克

排骨300克

白果5-7粒

鹽少許

清水1公升

做法：

1.白胡椒粒洗淨，備用。

2.排骨洗淨，放入沸水中我水2分鐘，盛起。

3.白果洗淨，去衣及心。

4.煮滾水，放入全部材料，以小火煮1.5小時，最後加鹽調味即可。

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