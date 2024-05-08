枇杷功效｜止咳化痰防骨質疏鬆枇杷8好處　選購4貼士更年期最啱？

枇杷，又叫琵琶果，有說因為外型酷似樂器「琵琶」而命名。每年4月至6月是枇杷的盛產季節，在街市不難見到它們的蹤影。小時候只要喉嚨有點不適，家人總會遞上一瓶枇杷膏，紓緩痕癢、潤肺止咳。枇杷的外型小巧玲瓏，外皮金黃，有時還伴隨一條條「避風痕」，飽歷滄桑的背後，原來是水果界的「瑰寶」呢！



只知道枇杷可以治療喉嚨痕癢不適，它的好處其實不僅於此，還可以防骨質疏鬆、紓緩便秘等，以下這些好處你又有沒有聽過？

枇杷的好處以為只有潤喉止咳？原來它的好處比我們想像中的多呢！(freepik)

枇杷８大健康好處

1. 增抵抗力防感冒



吸收足夠的維他命C有助增強抵抗力，預防傷風感冒。枇杷中富含維他命C，幫助身體製造對抗細菌的白血球，抵擋病原體入侵。此外，維他命C還可增加身體中的骨膠原，有助修復受損組織。

枇杷是一種天然的去痰劑，減低痰的黏性，令它輕鬆排出。(freepik)

2. 止咳潤喉天然化痰劑



枇杷是一種天然的去痰劑，可增加呼吸道的分泌，保護呼吸道中的黏膜，減低痰的黏性，促進其流動，助它輕鬆排出，達到止咳的效果。

3. 保護心臟



枇杷中有豐富鉀質，可以幫助血管擴張，增強血管的韌性，減少血管受損機會。鉀亦可降血壓，降低心血管疾病的風險，維持心臟健康。

4. 改善便秘



枇杷中的果膠屬於水溶性膳食纖維，可以刺激腸道中益生菌的生長，促進腸道的蠕動，改善便秘問題。

5. 有助減肥



剛才提及枇杷中的果膠是水溶性膳食纖維的一種，不會被人體吸收，而且吸水後便會膨脹，使人產生飽足感，減少進食量，達致減肥作用。

6. 保護眼睛健康



枇杷所含有的β-胡蘿蔔素為水果界含量第三位，有助維持夜間視力，預防夜盲症。(freepik)

枇杷中含豐富維他命A，具保護眼睛，減低患上白內障和青光眼的機會。同時維他命A亦可保持眼睛濕潤，改善眼乾問題。此外，枇杷所含有的β-胡蘿蔔素為水果界含量第三位，有助維持夜間視力，預防夜盲症。

7. 維持骨骼健康



年紀漸長，就愈來愈難保持骨骼健康，由其踏入更年期的女性。我們的脊骨和腰椎中的礦物質會隨歲月而流失，令骨骼結構變得脆弱，容易導致骨質疏鬆。枇杷中蘊含著豐富的維他命和營養素，可以有助預防骨質密度下降，改善骨質疏鬆的問題。

枇杷蘊含豐富維他命和營養素，有助預防骨質密度減少，改善骨質疏鬆問題。(freepik)

8. 保持頭腦清晰



游離基本可以幫助我們消滅入侵體內的有害細菌與病毐，但過多的游離基會直接破壞身體中的細胞，分裂成較差的細胞，當身體中較差的細胞愈來愈多，這就意味著我們正在加速衰老，腦退化症和記憶力衰退都會開始出現。而枇杷中有著各種抗氧化劑，如維他命C，可抵抗氧化問題，令我們的頭腦保持清晰。

挑選枇杷4大貼士

枇杷的好處有很多，但這款水果亦不是十分常見，很多人都不太懂如何挑選一顆好的枇杷，這次記者詢問了水果檔店主，根據它的經驗和意見，整理了四個選購枇杷的小貼士。

1. 茸毛果粉完整



選購枇杷時要挑選一些茸毛完整，果粉保存完好的，比較新鮮。。(freepik)

很多時枇杷表面都會有一層茸毛和白色的果粉，選購時宜挑一些茸毛完整，果粉保存完好的，這代表運送過程中，沒有受到損傷，且比較新鮮。

2. 果頭大而勻稱



枇杷並非愈大愈好，太大顆的枇把可能在種植時添加了膨大劑，吃了可能對身體有害。但太小則代表同一棵樹上果實比較多，營養會分配得較差，味道亦較差。因此，選購枇杷時可以盡量選些中等大小的，果頭大而且勻稱的，那代表上等的枇杷。

3. 橙黃潤澤



選購枇杷時挑選一些茸毛完整的較新鮮。（photoAC）

果皮呈橙黃色的枇杷代表已經成熟，味道最甜，果肉亦不會過硬。

4. 表皮光滑



表皮光滑，沒有瘀傷，較少黑色的「避風痕」比較新鮮，口感亦會較為結實。

參考資料: Conserve Energy Future ／Healthline