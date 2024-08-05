西芹功效｜護心補腎改善失眠西芹8個意想不到的好處　負卡路里？

西芹，有人討厭它的草青味，亦有人愛它的爽脆口感。但無論你喜不喜歡西芹，它卻能為你的身體帶來不少好處，更是健康五青汁的其中一樣材料，除了是減肥人士恩物，原來還有助睡眠。而且價錢便宜又耐放，一兩個星期都不成問題。



西芹好處甚多，以下的好處你又知道多少呢？(freepik)

西芹的８大好處

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1. 紓緩發炎或炎症

西芹和西芹的種子有多達25種的抗炎物質，可以保護身體機能，對抗炎症，尢其對一些慢性炎症，例如骨質疏鬆、關節炎、風濕等，特別有幫助。

2. 有助減肥

西芹是一種「負卡路里」的食物，以一根中型的西芹（約40克）來計，它就只有5.6卡路里，比起咀嚼時所消耗的熱量少。西芹不但可以提供飽肚感，卡路里甚低，很適合想減肥的人士食用。

3. 改善失眠

西芹含有不同的鹼性礦物質，例如鎂、鐵、鉀等。這些鹼性成分能起安神作用，有助穩定情緒、消除煩燥。而且西芹可以調節體內水分的平衡，改善睡眠質素。

4. 預防便秘

西芹中有豐富的膳食纖維，每100克就有1.6克的纖維，可以促進腸道蠕動，紓緩便秘，改善腸道健康。

5. 維持心臟健康

西芹有助穩定血壓，當中的抗氧化劑更可以預防血管老化，減低患上心血管疾病的風險。根據2009年一個實驗顯示，在60日內不斷被餵食西芹提取物的老鼠，相比起一開始，它的血脂和膽固醇都有明顯地降低。

6. 有助預防癌症

西芹含多種抗氧化劑，可以幫助減少會促進癌細胞生長的基因。西芹當中的兩種主要抗氧化劑，木犀草素和芹菜素，它們可以破壞攻擊我們體內細胞的「游離基」，亦有助促進癌細胞死亡，減低患癌機會。

7. 清肝養腎

西芹是一種理想的清肝護腎食品，它含有豐富的維他命A、B、C和鐵，可以幫助清除體內的毒素和廢物，達到保護腎臟、預防肝臟疾病之效。

8. 減低泌尿道感染

西芹含有大量水分，有利尿和減少尿酸的功效。有良好而且規律的如廁習慣，可減少細菌滋生，避免泌尿系統受到感染。

西芹的好處甚多，多吃對身體有益。作為小炒、家常菜，卻很不錯呢！不妨參考以下小菜及湯水食譜。

【西芹炒雞柳食譜】簡易家常菜20分鐘完成！加1樣食材令雞肉變滑

西芹炒雞柳食譜

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參考資料：DR.NANDI / Health.com / Healthline