【杯麵新食法】剩湯唔浪費！炮製大阪燒茶碗蒸咖喱飯好味懶人食譜

新冠肺炎影響下，抗疫在家，除了不惜打到手痛儼如被400擊，還是出心出力勢要做成「手打400次咖啡」外，另有更多下廚的新玩法。日清官網便建議杯麵的剩湯可做「茶碗蒸」，記者實試過果然簡單美味。杯麵亦不一定依典型的食法，記者亦有兩道杯麵創意食法，杯麵大阪燒及咖喱炊飯，日本網民亦自創杯麵蛋炒飯獲瘋傳。

攝影︰尹嘉蔚

Home office下你有沒有「在家工作症後群」？例如整天好想「食嘢」，愈吃愈多，不時打開雪櫃找找有甚麼好吃？不好下廚的人也許頭痛「每餐食咩好？」疫情影響下，有些餐廳不做晚市，客人除低口罩又缺了安全感，家中緊急糧，例如杯麵，吃得七七八八兼枯燥乏味，原來換個玩法，可變成簡單的日式著名料理「茶碗蒸」。日清官網近來公開杯麵創意食譜，善用杯麵剩湯加餸做「茶碗蒸」。

日清官網近來公開杯麵創意食譜，善用杯麵剩湯加餸做「茶碗蒸」。（日清官網）

材料如上圖︰一個杯麵、一隻蛋、一隻可入微波爐的杯。做法在官網上也鉅細無遺詳解示範，每步附有提醒或心得。

下圖是日清官網公開「杯麵剩湯茶碗蒸」的做法︰

記者自己亦親自嘗試做杯麵茶碗蒸，5分鐘完成，實在是簡單又方便，記者揀了雞肉杯麵的雞湯來炮製，拌勻蛋漿後，用中高火叮2.5分鐘，蓋焗一會才品嚐，做法易成功！如果叮3分鐘，雞蛋質感有些粗糙，蛋漿在烹調期間有些微濺出。因此切忌用高火！如果用中火叮3分鐘，雞蛋未夠凝固，則有點水汪汪。

杯麵茶碗蒸

用杯麵的剩湯成為茶碗蒸的精華。

按圖有「杯麵茶碗蒸」的詳細過程、日清教路的烹調貼士及食譜卡下載︰

+ 15 + 14 + 13

學懂了用剩湯做食材，記者於是自創2款超美味又簡單的杯麵懶人創意食譜︰「杯麵大阪燒、咖喱炊飯」，真正感受到1個杯麵足以變2餐的真諦。煮一餐，吃剩後，又可留待下一餐，無需常常為煮甚麼、吃甚麼而煩惱，也不需要花長時間來烹調。另外，值得一提是杯麵的剩湯含鈉量高，因此最好同時進食高鉀的蔬菜，例如椰菜、薯仔等，「鉀可抑鈉」將多餘的鈉質排走。

杯麵大阪燒

杯麵大阪燒，用雞肉杯麵來炮製，如果喜歡用海鮮味及辣味來嘗試的話也無不可。

按圖有「杯麵大阪燒」的詳細過程及食譜卡下載︰

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杯麵大阪燒嫩滑香噴噴，有高鉀的椰菜抑制含鈉量高的杯麵，吃罷亦不口乾，而且好好味！

咖喱炊飯

超美味的咖喱炊飯，記者最愛咖喱杯麵，想起咖喱燜薯仔撈飯也是一絕，因此利用杯麵的咖喱湯來煮（炊）飯，效果很好。

按圖有「咖喱炊飯」的詳細過程及食譜卡下載︰

+ 11 + 10 + 9

抗疫在家捱杯麵，如果怕悶怕單調又不夠營養的話，以後至少多了3個新意念創出杯麵的另類食法。

1個杯麵變、變、變，變成杯麵茶碗蒸、杯麵大阪燒及咖喱炊飯。

早前Twitter 上網民瘋傳「杯麵的炒飯」，源於一名日本網民自創杯麵新食譜，惹來不少人垂青，過程中又蛋、又飯、又麵炒埋一碟，看來有點滯，但完成品賣相出奇地頗是討好，看來美味，樓主對自己作品好滿意，盛讚非常美味！「Oh~Waa~Oishi！」

據樓主自己分享的「杯麵炒飯」食譜可按下圖參考，你會心動想試做嗎？

參考資料︰日清/mikazuki_41 Twitter