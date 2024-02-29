煎雞翼貼士｜皮脆肉嫩無雪味必備3寶　大廚8貼士冷鍋下雞翼更脆?

煎雞翼，無人不愛？不過要煎出一碟香口、沒有雪藏味、表面金黃的雞翼並不容易，對於入廚新手更是一不留神或沒掌握好火候，則變成表面像燒焦了，裏面卻還是生的。到底如何可以煎出一碟靚雞翼呢？謹記以下貼士，加以練習，你也可以成為煎雞翼高手！



煎雞翼，筆者以前也很害怕，感覺永遠也沒無法掌握火候，每一次都生怕皮熟肉不熟，每次也煎不出脆皮雞翼，只有油淋淋的雞翼。但當煎雞翼的次數增加，漸漸掌握了成功與失敗的心得，現集合了幾個煎雞翼貼士，加上大廚雷啟裕教授的4大秘訣，讓新手都可煎出完美雞翼！

按圖看煎雞翼8個貼士：

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1.沖洗解凍：室溫解凍後，再用流動水沖洗去雪味，也可加鹽揉搓，同時按壓雞翼，迫出血水。

2.醃料：以薑、葱、酒醃最少1小時，入味之餘亦可去除雪味。

3.火候：忌大火，應用中火，熱鍋後再放冷油，雞翼不易黐底。

4.撲生粉、麵粉：以10隻雞翼為例，生粉、麵粉各需1.5茶匙以中慢火將雞煎脆。

5.冷鍋下雞翼皮更脆：冷鍋放入雞翼，才加油及燒熱鍋，令雞皮慢慢收縮更香脆。

6.煎約4分鐘：不要常翻動雞翼，煎至微微金黃才翻面再煎，可鎖住肉汁，不易出水。看雞肉熟但骨帶紅，表示僅僅熟，肉質最嫩滑。

7.觀察雞骨位置：雞骨沒有流出血水，且雞肉向內縮，骨凸出比之前多，代表已熟。

8.醬汁最後加：水分或醬汁煎好再加免彈油，如蜜糖煎雞翼，蜜糖太早下更會容易變焦。

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揀雞翼先留意顏色、瘀血、雞皮和大小：

1. 顏色鮮紅或粉紅：代表雪藏時間不太長，若已變灰或白色則不建議選購。

2. 避免有瘀血：底部如見有條明顯紅色痕，那便是瘀血，解凍或烹煮時易滲出血水。

3. 雞皮完整大塊：油脂較多，煎來更香口。

4. 按需要選大小：釀雞翼或需起骨的，宜選大隻雞翼易處理。



練習煎雞翼時間！

煎雞翼速成班上完了，現在多試數次，你也可成為煎雞翼高手！以下2個是簡單的煎雞翼食譜，方便大家實習。另外，也可以參考我們的雞翼食譜合集，煎焗炸燜蒸樣樣煮法都有齊！

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