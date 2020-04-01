【炒蛋大全】少鹽走奶凍鑊落蛋？中英美法日炒蛋名廚高手各師各法

炒蛋，絕對是易學難精的菜式！記得曾經跟別人說過，當天要炒蛋，不知道會不會成功，對方一臉疑惑：「炒蛋點會失敗？」不得不說，你的確是無論如何都可以將一隻蛋炒熟，但是否滑溜、綿密、有蛋香等等，雖然大家口味各有不同，沒有劃一標準，但要精益求精還是有很多空間的。以下就會介紹中、西方的炒蛋方式，以及記者實試的炒蛋貼士。

最近筆者在網上看到一些炒蛋小撇步，包括：打蛋動作、生熟度、添加材料等等，於是照著來做。儘管效果未有100分，但前後炒了兩款蛋，可供大家參考一下。

筆者按照坊間的炒蛋小貼士，炒出兩款蛋。（鄧穎琪攝）

按圖看清「牛奶炒蛋」及「沙律醬炒蛋」步驟：

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原汁原味中火炒蛋 只需3秒

很多人喜愛吃炒滑蛋，蛋不能過熟，有些人甚至會像上述的示範般，加牛奶讓它更香滑，《香港01》就曾經訪問過炒蛋高手鄺仲偉（Ocean），他前半生行船，在大海中度過，退休「上岸」後則經營食品採購公司和私房菜工作，自言炒蛋技術冠絕全港，3秒炒完一隻蛋，最拿手便是黑松露炒蛋。坊間喜用牛奶、忌廉、牛油炒蛋，他反對；坊間用小火炒蛋，他也反對！

Ocean說：「依家好多人都係用細火，慢慢捽、捽、捽，雞蛋結成一嚿嚿，就為之好食。其實這樣的煮法幾乎沒有技巧，阿豬阿狗都識做！那些炒蛋，由頭到尾都沒有受過100度火溫，肯定不夠香，又會腥，而且無層次，如果與我的炒蛋相比，輸九條街！」他的6層拉絲炒滑蛋只有蛋、清水和海鹽，不希望只顧滑溜質感而犧牲了蛋的原汁原味。

請按下圖睇Ocean炒蛋的步驟和技巧：

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黑松露炒滑蛋是Ocean的自豪之作，只需幾秒時間，而炒出來的蛋質感富彈力，即使沒有加芝士都做出拉絲效果。（楊晴攝）

Gordon Ramsay凍鑊落蛋 忌先調味

看完了香港炒蛋高手的表演，大家又知道原來西式炒蛋都有所不同嗎？名廚Gordon Ramsay的大名無人不曉，他曾在節目中講過，看似簡單的炒蛋，其實是各位廚師入門時的考牌菜。而他的秘技居然是直接在凍鑊下雞蛋，而且避免預先把雞蛋打勻？

以下請按Gordon Ramsay的炒蛋貼士：

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至於另一位廚神Jamie Oliver，亦曾在短片中一次過示範英、美、法式炒蛋，通通都用同等分量的雞蛋、鹽與牛油，他推崇：「有人會加牛奶，有人會加忌廉，但其實只要你用對的方法炒蛋，甚麼都不用加。」炒蛋的方式，足以改變蛋的質地、外觀和味道。

Jamie Oliver做的炒蛋，從左至右分別是英、法、美式。（影片截圖：Jamie Oliver）

Jamie Oliver大讚：「雞蛋是這星球上最美味又最便宜的優等蛋白質，富含多種營養微量元素。」（影片截圖：Jamie Oliver）

請按下圖睇3種不同國家的炒蛋示範：

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炒蛋有時候會配上不同配料，成為一道道家常菜，熱愛吃炒蛋的你，不妨考慮一下以下提議的幾款炒蛋食譜。即使同樣是配炒蛋，但每個配搭都各有不同竅妙。

請按下圖睇5款炒蛋食譜：

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