【炒蛋食譜】鬼馬蝦仁炒蛋懷舊家常菜變奏版　加魚露鮮香回甘！

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對於年輕一代，他們未必知道五、六十年代的一道懷舊家常菜「油炸鬼蒸水蛋」，今天來一個變奏版，同樣用雞蛋跟油炸鬼，不過由蒸水蛋變成炒滑蛋，不知道味道會是如何？

攝錄：李偉軒、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：美亞廚具

炒蛋中，加入新鮮炸好的油炸鬼，口感一軟一脆非常過癮，還夾雜新鮮炸麵的香氣，跟索滿水蛋軟綿綿的油炸鬼相比，感覺南轅北轍。炒蛋過程中，我還加上魚露調味，更令整道菜式散發出鮮香回甘的味道。

鬼馬蝦仁炒蛋食譜

健康小貼士：

一條油炸鬼的脂肪總量22克至34克；熱量約460千卡（每100克）。根據世衛和世衞糧農組織建議每天總脂肪攝入量應為每天攝入量的15-30%。以每天攝取2,000千卡熱量的人為例，每天總脂肪攝入限量為66.7克，進食一條油炸鬼，攝取的總脂肪量可能已達到其限量的30-50%，建議不宜過量。

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油炸鬼蒸水蛋食譜

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鬼馬油炸鬼食譜

食譜 鬼馬魚露炒蛋（炒）
材料 蝦仁80克、蛋4隻、油炸鬼半條、鹽1/2茶匙、魚露2湯匙、水1湯匙、糖1茶匙、胡椒粉適量、蔥適量
做法 1. 蝦仁洗淨抹乾；油炸鬼切件備用。
2. 用中火燒熱鍋，加少許油，加入蝦仁，下鹽及胡椒粉，以中火炒至7成熟。
3. 加入蛋液略炒後，加入魚露、水及糖以中火快炒。
4. 炒至蛋液7成熟，加入油炸鬼略炒即成。

 

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