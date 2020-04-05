【入廚貼士】番茄食譜凍湯漢堡8大提案　30分鐘完成即學省時技巧

番茄，是很有營養的食材，不知道大家會怎麼食用？可能是番茄炒蛋、番茄薯仔湯、涼拌番茄等等，原來有不少人都覺得番茄菜式變化甚少，所以，有「效率超人」之稱的日本廚藝高手，就為電視台節目製作多味番茄料理，憑著他的摩打手，只需30分鐘，就依次完成了番茄炒蛋、冰鎮番茄、番茄漢堡扒、西班牙番茄凍湯、番茄多利亞、番茄沾麵汁烏冬、番茄雪糕以及油泡番茄！雖然你未必有效率超人的刀功，但參考一下他處理番茄的小撇步，以及煮番茄的技巧，相信一定學到嘢！

ViuTV的外購日本電視節目《生活小貼士》經常請來不同範疇的家務達人，示範各種各樣的生活小撇步。今次要介紹的是「效率超人」，他擅於運用家裡容易找到的食材，挑戰30分鐘內可以製作出多道料理，其秘密武器就是令你以為自己在看快鏡的摩打手刀功。

效率超人本身是搞笑藝人，但由於19歲開始就在著名連鎖居酒屋工作，經常面對蜂擁而至的客人以及有限時的訂單，經驗累積下就鍛煉出技能，成為料理高手。（《生活小貼士》節目截圖）

節目的其中一集中，他就以番茄為挑戰主題，看看30分鐘內可以完成幾多道番茄菜式。不過由於節目組安排的流動廚房在室外，不能接駁食水及煤氣，並要改用電磁爐，相信會對烹調速度構成影響。節目組進行了問卷調查，詢問主婦們煮番茄時會遇到的疑難，最多人投選的頭三甲是「熱水剝皮很麻煩」、「番茄很難切」、「款式變化少」。嘉賓若槻千夏聽到這句又表示：「我女兒很喜歡吃番茄，幾乎日日都要吃，但我做番茄的菜式沒甚麼變化，一年365日大概有360日都是冰鎮番茄。」

效率超人用超級市場買到的6個裝新鮮番茄，挑戰於30分鐘內做出8道菜式。（《生活小貼士》節目截圖）

針對於剝皮、切番茄等等，原來都有不少慳時間秘技，對於處理任何番茄類菜式都一定用得著，請按下圖睇快速剝番茄和切番茄的方法。

+ 6 + 5 + 4

學習完處理番茄的基本技巧後，便進入做菜的環節。由於效率超人在30分鐘內用盡每一秒，煮醬汁同時又搓漢堡扒，鏡頭跳來跳去讀者會比較難學清楚，所以筆者便整理了每道菜式的步驟，圖文並茂列出，讓大家更清晰。不過如果你想見識一下效率超人那讓人驚嘆的表演，也可以上ViuTV官網直接看影片。

請按下圖睇「醃製番茄」的材料和步驟：

+ 4 + 3 + 2

請按下圖睇「西班牙凍湯」的材料和步驟：

+ 5 + 4 + 3

請按下圖睇「番茄沾烏冬」的材料和步驟：

+ 5 + 4 + 3

請按下圖睇「原個番茄多利亞焗飯」的材料和步驟：

+ 7 + 6 + 5

請按下圖睇「番茄漢堡扒」的材料和步驟：

+ 8 + 7 + 6

請按下圖睇「番茄炒蛋」的材料和步驟：

+ 5 + 4 + 3

請按下圖睇「番茄果醬伴雲呢拿雪糕」的材料和步驟：

+ 4 + 3 + 2

其實在29分鐘內，效率超人已完成了7道菜式，速度無人能及，但在僅餘1分鐘，他仍決定用盡每一秒，把雪櫃裡剩下的最後一個番茄，製作成油泡番茄。最終，30分鐘內他居然炮製出8道番茄菜式，由冷盤、小食、湯、主菜以至甜品都有，簡直是破了自己的紀錄。

請按下圖睇「油泡番茄」的材料和步驟：

+ 2

效率超人竟然可以在30分鐘內，完成8道番茄料理，成為很完整的一頓番茄餐。（《生活小貼士》節目截圖）