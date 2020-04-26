【揀蔬菜貼士】洋蔥光滑京蔥挺身就好？日本專家教看部位保證新鮮

揀蔬菜貼士，與大家分享揀更甜、更鮮的洋蔥及京蔥。從來未有想到在一大堆洋蔥中也可鑒別出哪個更美味！原來只要觀察一個位置便能分曉。至於它的親戚京蔥，也可靠目測立刻分辨出哪株最有營養！

市場上有散裝及袋裝的洋蔥出售，驟眼看每個洋蔥不相伯仲，平日你是否會順手拈來便購買？或會隨著它們的色澤來選購？似乎觀色便是較明顯的分別來揀出新鮮的洋蔥，有些外皮的色澤看來較光亮，反之有些偏暗沈。

以下哪個洋蔥，你認為較美味、較鮮？

哪個洋蔥，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

你會否揀外皮較光亮的洋蔥呢？然而，外皮色澤並非鑒別美味洋蔥的重點。據日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，揀洋蔥的主要方法，觀、按一個部位馬上可分辨更新鮮及美味的洋蔥。

按圖有答案，多了解鑒別美味洋蔥的主要方法︰

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相關連結︰【防疫食物】洋蔥助預防感冒？6項保存法不易壞不發芽絲襪好幫手!

跟洋蔥同科、同屬的京蔥原產於西伯利亞、地中海東部地區，又名大蔥（Leek），在中菜裡通常跟牛肉或羊肉齊炒，在日本料理中會以串燒或蔥絲配魚刺身的形態出現。

以目測留意一個部位，便能分曉更美味及更有營養的京蔥。（《相葉學》影片截圖）

以下哪株京蔥，你認為較美味、較鮮？

哪株京蔥，你認為較美味、較鮮？（《相葉學》影片截圖）

以上兩株京蔥你看得出有何分別？京蔥的綠色葉片與綠色葉柄稱「葱青」，但它不是葉而是花莖！至於葉鞘層層包裹成管狀的白色部分稱「葱白」。A京蔥的葱青看來較緊緻；B京蔥的葱青偏軟及鬆。按圖有答案，解釋鑒別美味京蔥的方法和成因︰

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想重溫日本蔬果專家傳授揀南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、生菜、青瓜、蓮藕、粟米、紅提子、蜜桃、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子的秘技，請按各「藍字」連結。

參考資料︰相葉マナブ