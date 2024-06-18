意粉食譜｜白酒大蜆意粉鮮甜滲酒香白酒幾時放？Vongole原來分2種

大快活十幾年前推出了鮮蜆意粉，找來泳兒做代言人，為什麼我記得那麼清楚？因為她在廣告唱出「Vongole, Vongole！」那時不知道這個字有什麼意思，甚至到後來才知它是意大利文。「Vongole」即是「蜆」，至於這個食譜則是「Spaghetti alle vongole」，譯作中文就是蜆肉意粉的意思，為了讓味道再提升，一於煮白酒大蜆意粉吧！



意大利蜆肉意粉分紅、白2種

Spaghetti alle vongole是意大利拿坡里的標誌菜式，在甘帕尼亞（Campania）甚受歡迎。意大利人煮蜆肉意粉，鮮蜆、鹽、黑椒和意粉等必不可少，要細分的話就有兩種方式，首先是「in bianco」（白色），配搭的有橄欖油、蒜和番茜，有時會有入白酒。另一種是「in rosso」（紅色），不同之處就是加入了番茄及新鮮羅勒。

意大利蜆肉意粉除了用白酒煮，還有紅色的番茄版。（photo AC）

今次煮的較接近前者，並且是簡易版，入廚新手都煮得到，水準也不賴。與其付7、80元出去吃那些只得幾粒蜆肉的意粉，何不乾脆自己煮？

白酒大蜆意粉食譜

食譜 白酒大蜆意粉（煲） 材料 蜆8-10隻、洋葱1/4個、蒜頭3瓣、辣椒1-2隻、意粉100克、白酒200毫升、鹽半茶匙、油半茶匙 做法 1. 將蜆放在水中，加入1茶匙鹽吐沙至少30分鐘。 2. 吐沙後，用牙刷擦淨蜆殼，沖洗瀝乾。 3. 蒜頭、洋葱、辣椒切碎備用。 4. 煲滾一大鍋水，放入半茶匙鹽和油，煮意粉至大約8成熟，盛起備用。 5. 鑊燒熱下油，爆香蒜蓉、洋葱和辣椒，倒入大半白酒，加蓋煮蜆至全部開口。 6. 打開鑊蓋後再下剩餘白酒、意粉，拌勻後上碟即成。

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏剪接：詹郭敏



白汁海鮮意粉食譜

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