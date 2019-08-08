【意粉食譜】松子蒜片大蝦炒意粉　蒜香惹味又健康！

悠閒的下午，肚餓但又不想吃垃圾食物，環顧廚房四周好像沒有什麼食材可以烹調，其實簡單一個蒜片炒意粉已經可以好惹味兼飽肚，加上其他配料更添滿足感！ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

單單一碟蒜片炒意粉當然口感欠奉，不過可以加上松子仁，令口感更加香口，還可增加食物的營養成分。松子仁屬堅果類，而堅果類對心臟健康帶來益處最為明顯，每周進食５份（每份約７克，每份松子仁約有35-40粒）堅果的患者，整體心血管疾病風險率下降17%，冠心病風險率亦下降了20%。松子仁能預防心血管疾病，烹調時加少許令整道餸添加營養。

用剩的松子仁可放於雪櫃中保存，避免變壞。（資料圖片）

松子蒜片蝦仁炒意粉食譜

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健康小貼士：

松子仁含有不飽和脂肪酸，有助降血壓及改善免疫系統功能。適量的多元不飽和脂肪酸可降低血液中的總膽固醇（ 包括： 有益及有害的） 水平。由於松子仁的卡路里較高，每100克約有678卡，每日建議攝取量為2茶匙（約7克）為佳。

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