【夏天湯水食譜】節瓜冬菇瘦肉湯消暑清熱　浸木耳愈久愈多菌？

湯水要合時令，其功效才發揮得更好，之前見到有人提議立夏過後飲節瓜冬菇瘦肉湯，問過註冊中醫師邱穎琳意見，她也認為這個湯適合夏天飲用，而且性質平和，適合一家大細解暑！ 攝影：鄧穎琪

夏天煲湯經常都會用到瓜果類，如冬瓜、勝瓜、節瓜等等，今次就用節瓜，並加入冬菇、木耳等等。冬菇和木耳皆需浸泡，冬菇浸泡時間視乎大小，較細小的冬菇，1小時至數小時不等，但大粒冬菇則需要較長時間 。總之無論時間長短，把它浸軟便可，之後再去蒂及用生粉擦淨備用。

冬菇，就算浸過夜都冇問題，不過木耳則不同講法，曾有新聞報道過，有人食完木耳後肚痛並口吐白沫，最終中毒身亡。 原來木耳有一種叫「卟啉」的光感物質，愈新鮮就愈多卟啉，進食後有機會將有毒物質帶進體內。乾木耳理論上在曝曬過程中已釋出適量卟啉，再浸水應可清除，但其後經實驗比對，浸1小時、24小時以及48小時的木耳中，其含菌量會隨浸泡時間不斷以倍數增長，足足相差1250倍，證明浸得愈耐愈多菌！由於浸泡1小時木耳的含菌量仍處於安全水平，因此浸大應用科學部的鄧銘澤博士建議，浸泡30分鐘至1小時便足夠。

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節瓜冬菇瘦肉湯食譜

整個湯有涼血、消暑、清熱之效，亦可補血活血、益氣補脾。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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