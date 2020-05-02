【立夏湯水食譜】消暑冬瓜蠔豉排骨湯　祛濕去水腫滋陰養顏！

每年5月5日或5月6日是二十四節氣中的立夏，表示要與春天告別，同時夏天也正式開始。立夏之後，天氣逐漸轉熱，需飲用一些消暑湯水為身體降溫。眾所周知，冬瓜是消暑去水腫的代表，加上今次介紹的冬瓜湯加入了冬菇、蠔豉等美容養顏食材，實行食住靚！ 攝影：余曉彤

每逢夏天冬瓜便會成為街市中的搶手貨，因冬瓜肉清熱解暑。另一方面，原來冬瓜皮亦有功效！註冊中醫師郭志華博士稱冬瓜皮利水消腫的效果比冬瓜肉為強，建議煲湯時應把冬瓜皮保留，選購時可選擇表皮有灰的冬瓜，因祛濕效果較佳。

表皮有灰的冬瓜，祛濕效果較佳。（資料圖片／鄒家鳳攝）

另外，用排骨煲湯的話，謹記先將排骨用大火汆水10-15分鐘，因排骨的血水多而且異味重，用大火汆水可把藏在細縫中的血污徹底清除。下圖是急凍排骨大火滾了3分鐘的情況，可見部分雜質已流出，但仍然需要大滾多7-12分鐘，以確保所有雜質清除。

排骨必須用用大火汆水10-15分鐘，確保把藏在細縫中的血污徹底清除。

冬瓜蠔豉排骨湯食譜

冬瓜蠔豉排骨湯具有消暑化濕，利水消腫，美白養顏的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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