健康湯水食譜｜粟米鬚節瓜湯去濕健脾　粟米鬚消腫降血壓點處理？

春夏之間的天氣，特別要飲去濕湯水。粟米很多人喜歡吃，但粟米鬚常常被忽略，以為沒有用。近年愈來愈多人推崇粟米鬚的功效，一於用粟米、粟米鬚和節瓜去煲一個去濕健脾的「粟米鬚節瓜湯」。

攝影：鄧穎琪



粟米鬚對腎病、高血壓或糖尿病有療效

粟米鬚節瓜湯所用的材料很簡單，主要是粟米、粟米鬚和節瓜，另外還有增強健脾功效的花生和眉豆。花生和眉豆在煲湯前需浸軟，但由於煲湯時間偏短，大約1小時左右，花生未必完全煲得腍。那麼你可以延長浸花生的時間，又或是用暖水去浸花生。

這個湯味道清甜、性質平和，適合大部分人飲用，但如果你本身對花生有敏感，或是患上痛風的話，則不要下花生去煲。另外，也可配上其他去濕食材，如薏米、赤小豆、扁豆等。註冊中醫師邱穎琳強調粟米鬚利水消腫、清熱去濕的益處，並大讚它是可入藥的食材，配合其他材料的話，對腎病、高血壓或糖尿病等都有治療功效。這個湯可加鹽飲用，但家人亦試過加冬瓜蓉等，讓它變甜，當作去濕飲品般飲用。

粟米鬚節瓜湯食譜

材料：粟米2條、粟米鬚80克、節瓜2條、花生30克、眉豆30克、蜜棗3粒、水2.5公升

做法：

1 花生、眉豆浸20至30分鐘。

2 粟米鬚揚開並過水洗淨，蜜棗洗淨。

3 粟米切塊，節瓜去皮切塊備用

4 所有材料連凍水下鍋，大火煲滚後轉小火煲約1小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣

~煲湯時間偏短，如果喜歡吃花生的話，事前可改用暧水浸泡 .

整個湯有健脾、利水、濕的功效，十分適合潮濕天氣下飲用，尤其是它去濕而不清熱，很適合春天天氣濕、有雨而氣溫不太高時飲。此外，由於現代人在室內工作長期開冷氣，即使夏天也很適合飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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粟米：味甘性平，有健脾和胃，利尿去濕功效。

粟米鬚：味甘性平，有利水消腫，清熱去濕功效。曾採訪本地農夫，她說粟米鬚顏色轉深啡即代表熟透可以採摘，但最好不要太乾。

節瓜：味甘性平，有清熱利尿，生津解渴功效。

花生：味甘性平，有健脾和胃，養血，潤肺功效。

眉豆：味甘性微溫，有健脾益氣功效。

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