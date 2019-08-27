【芝士曲奇食譜】香濃鬆脆烘焙新手必試！免焗燶切忌......

一直以來都不太敢挑戰烘焙，煮個餸，分量多了點或少了點，要補救都不難；但烘焙可謂「差之毫釐 謬以千里」，稍有出錯就整個麵糰作廢。前陣子挑戰了曲奇烘焙，試驗幾次後焗出了金黃色的芝士曲奇，可以分享少少新手的經驗之談。 攝影、攝錄：羅子揚、黃卓敏 剪接：黃卓敏 場地：V-Zug

芝士曲奇的芝士味來自忌廉芝士，若想芝士味更重，可添加芝士粉，想更香的話，亦可加點雲呢拿油。前期步驟主要都是攪拌或篩粉，篩麵粉可防止麵粉結塊，並使不同種類的麵粉混合得更均勻。有人會用保鮮紙包著麵糰冷藏，但個人喜歡用密實袋，四四方方有助塑形，又不會弄髒手。輾麵糰不要輾得太薄，7至8毫米的厚度最理想，縱然焗完之後會膨脹，但不會像焗麵包那樣脹得太多。

為了將麵糰完全用盡，用刀切成長方形，記得要在麵糰雪起後盡快切，否則在半溶的狀態下容易走樣，下刀時亦不要拖刀，免使邊位不夠整齊。如果你嫌長方形曲奇太單調，可以用模具塑形，剩下的邊位部分也可重塑其他形狀以免浪費。

整個焗曲奇過程中，較難掌握是焗的部分，新手可能以為按照食譜指示必定萬無一失，按下時間掣後便行開，然而每個焗爐的火力都有所差異，讀者要酌量調整，最好在烘焗過程也不時監察住，切忌大安旨意。

按下圖看清筆者第一次試驗的失敗作：

筆者第一次試的時候，用公司的焗爐，原先打算用180℃焗20分鐘，但時間過了一半已經有部分曲奇焗至啡色；所以第二次就用160℃焗10分鐘，效果不錯，又或者能焗7分鐘便熄爐，用餘溫把它焗好。至於拍攝這次，由於焗爐比較大，受熱亦均勻，則用180℃焗了15分鐘，出來的色澤是心目中理想的狀態，吃起來頗酥脆。

健康小貼士：

忌廉芝士的脂肪含量，每100克約含34克，較車打芝士、水牛芝士等都要高，而且做曲奇必須用到牛油與糖，熱量和脂肪都不會太低，偶然吃吃便好。若想健康點的話，可用海藻糖取代砂糖。海藻糖的甜度大約為砂糖的45%，熱量也當然較低。

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