【芝士曲奇食譜】香濃鬆脆烘焙新手必試！免焗燶切忌......

撰文：鄧穎琪
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一直以來都不太敢挑戰烘焙，煮個餸，分量多了點或少了點，要補救都不難；但烘焙可謂「差之毫釐 謬以千里」，稍有出錯就整個麵糰作廢。前陣子挑戰了曲奇烘焙，試驗幾次後焗出了金黃色的芝士曲奇，可以分享少少新手的經驗之談。
攝影、攝錄：羅子揚、黃卓敏
剪接：黃卓敏
場地：V-Zug
芝士曲奇的芝士味來自忌廉芝士，若想芝士味更重，可添加芝士粉，想更香的話，亦可加點雲呢拿油。前期步驟主要都是攪拌或篩粉，篩麵粉可防止麵粉結塊，並使不同種類的麵粉混合得更均勻。有人會用保鮮紙包著麵糰冷藏，但個人喜歡用密實袋，四四方方有助塑形，又不會弄髒手。輾麵糰不要輾得太薄，7至8毫米的厚度最理想，縱然焗完之後會膨脹，但不會像焗麵包那樣脹得太多。
為了將麵糰完全用盡，用刀切成長方形，記得要在麵糰雪起後盡快切，否則在半溶的狀態下容易走樣，下刀時亦不要拖刀，免使邊位不夠整齊。如果你嫌長方形曲奇太單調，可以用模具塑形，剩下的邊位部分也可重塑其他形狀以免浪費。
整個焗曲奇過程中，較難掌握是焗的部分，新手可能以為按照食譜指示必定萬無一失，按下時間掣後便行開，然而每個焗爐的火力都有所差異，讀者要酌量調整，最好在烘焗過程也不時監察住，切忌大安旨意。
按下圖看清筆者第一次試驗的失敗作：
筆者第一次試的時候，用公司的焗爐，原先打算用180℃焗20分鐘，但時間過了一半已經有部分曲奇焗至啡色；所以第二次就用160℃焗10分鐘，效果不錯，又或者能焗7分鐘便熄爐，用餘溫把它焗好。至於拍攝這次，由於焗爐比較大，受熱亦均勻，則用180℃焗了15分鐘，出來的色澤是心目中理想的狀態，吃起來頗酥脆。
健康小貼士：
忌廉芝士的脂肪含量，每100克約含34克，較車打芝士、水牛芝士等都要高，而且做曲奇必須用到牛油與糖，熱量和脂肪都不會太低，偶然吃吃便好。若想健康點的話，可用海藻糖取代砂糖。海藻糖的甜度大約為砂糖的45%，熱量也當然較低。
相關食譜：
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|食譜
|芝士曲奇（焗）
|材料
|無鹽牛油80克、忌廉芝士50克、鹽少許糖60克、蛋黃1個、低筋麵粉150克、奶粉25克
|做法
|1. 無鹽牛油與忌廉芝士放於室溫軟化，將兩者拌勻。
|2. 加入鹽、糖與蛋黃，再拌勻。
|3. 低筋麵粉與奶粉混和，並分3次過篩加到混合物中，逐次攪勻製成麵糰。
|4. 麵糰放進密實袋或保鮮袋中，以擀麵棍輾成約8毫米厚，冷藏30分鐘至硬身。
|5. 取出麵糰，用刀切或用模具塑出不同形狀的餅乾，放上牛油紙，再以竹籤戮洞。
|6. 放入已預熱攝氏180℃焗爐，焗15分鐘即成，取出後放涼即可食用。