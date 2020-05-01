【山竹營養】治腹瀉便秘助減肥抗癌　細數果后山竹6大健康好處

您知道山竹嗎？這個被譽為「果后」的水果可說是台灣6、7年級生的兒時回憶，但自從2003年東南亞發生果蠅檢疫問題，台灣就開始禁止泰國山竹的進口。睽違16年後，台灣農委會於2019年終於解禁，民眾能品嚐「她」的甜美了！購買前，先來複習山竹的6大健康好處吧！ 文：Jiasheng Li 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

果后山竹6大健康好處（點擊下圖看清！）

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1. 山竹有效治療腹瀉、便秘、助減肥

腸躁症候群（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）的好消息來了！山竹有單寧（Tannins，一種抗氧化劑）的成分，對治療腹瀉很有效，它的果肉也有豐富的纖維，能幫助身體攝取益生纖維，使腸胃得到滋潤，確保消化系統順暢，解決便秘問題。至於想要減肥的人，吃山竹是很好的選擇，因為它的水分很多，加上纖維需要長時間才能消化，所以吃了不會那麼快感覺到餓。

2. 山竹抗癌、降低心臟病與糖尿病風險

想抗癌必吃山竹，它的氧葱酮有抗氧化（Antioxidant）的功能，透過攻擊自由基，保護身體不受氧化壓力的威脅。國際食品和化學毒理學期刊（Food and Chemical Toxicology，簡稱FCT）研究證實，山竹有很強的抗皮膚癌（Skin cancer）效果，適量食用不會對身體產生副作用。

其次，山竹還可強化身體的細胞組織，來對抗心臟病（Heart disease），它也有鉀、銅、鎂、錳的成分，能降低體內的膽固醇、加強免疫力，大幅減輕了罹患糖尿病（Diabetes）的風險。

3. 山竹增強免疫系統、減輕過敏、保護眼睛

山竹含有大量的維他命C，它除了能清除有害的自由基，也能刺激白血球來提升身體的免疫系統，美國有一項30天的實驗發現，比起吃藥丸的人，吃山竹的人在免疫系統的恢復上更快。此外，吃山竹也能保護眼睛，避免白內障，而如果您是敏感體質者，山竹的抗組織胺（Antihistamine）成分，或許可幫助減輕過敏症狀，降低發炎的可能性。

山竹含有大量的維他命C，它除了能清除有害的自由基，也能刺激白血球來提升身體的免疫系統。（Free To Use Sounds／Unsplash）

4. 山竹治療痤瘡、濕疹、抗老除皺紋

自古以來，山竹都被用以治療痤瘡（Acne，粉刺），其天然抗菌的成分對處理各種皮膚狀況都很有效，包括濕疹（Eczema）和皮膚乾燥等問題。另外，山竹能減少病毒的感染、加速傷口的痊癒，它也有抗老及除皺紋的兒茶素（Catechin），讓肌膚依舊保持年輕。

5. 山竹抗發炎、減少牙齦出血

山竹蘊含氧葱酮（Xanthones），這是一種天然的多酚類化合物（Polyphenol），能抑制組織胺（Histamine）和前列腺素（Prostaglandin）的分泌，減緩身體的發炎反應 。此外，山竹製成的凝膠也可以幫助治療齒齦問題，減少牙齦出血。

6. 山竹保障胎兒健康，舒緩月經疼痛

山竹具有很多有利於孕婦和胎兒的營養素，包括錳、維他命C、葉酸，以及抗氧化劑（Antioxidant），這些都是要保障媽媽與孩子健康的必要條件，同時確保生產過程的順利。為胎兒的健康，孕婦在食用含山竹成分的保健品前，務必先洽詢專業醫生的建議。

對於正處月經期的女生，山竹更有助減輕生理期之前的不適感，像是情緒波動和暈眩，而在印尼和馬來西亞，當地人會熬煮山竹的根部，來舒緩女生月經來時的疼痛感。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：果后山竹6大好處！減肥抗癌增強免疫】