【脂肪肝】麵包當正餐易有脂肪肝　15款港式麵包糕點哪種最高卡？

「脂肪肝」成為新一代健康殺手，你聽到它的名字，或許以為是肥人才會有這個問題，原來大錯特錯！台灣營養師李婉萍就在YouTube頻道提到瘦人、麵包控、素食者等都有機會患上脂肪肝，以下將解釋箇中原因，並列舉出不同港式麵包及糕點的熱量。

脂肪肝的意思，其實是指肝臟內儲存的脂肪含量超過5%，台灣營養師李婉萍表示：「肝臟是沉默的器官。」你未必會一時間因為有脂肪肝而引發太大的健康問題，可是長久下去後果可大可小。大家聽到「脂肪肝」，最先一定以為它會發展成肝炎、肝硬化、肝癌等相關疾病，營養師卻說：「我們發現大部分得到脂肪肝的人，最後居然都是死於心血管疾病…有些人得到脂肪肝，過一段時間還是沒有好好處理，表示他的肝臟代謝脂肪的能力，跟身體處理代謝的能力都有異常，最後會往糖尿病的方向走。」

不少人愛吃豬膶（豬肝），營養師就提到，吃起來偏粉的豬膶，其實便是豬的脂肪肝。（影片截圖：李婉萍的營養天地-健康與飲食素養）

按照一般印象，體形肥胖、飲食習慣不健康的人確實較易有脂肪肝問題，不過李婉萍營養師卻表示，身形窈窕的人士也非沒有危機，而「澱粉控」和另一類人亦隨時中招都未知！

請按下圖睇李婉萍營養師講解兩類會患上脂肪肝的人士：

香港人最常吃的麵包，多數離不開腸仔包、菠蘿包、雞尾包，但你知道哪種包最易致肥嗎？以下列出由食物安全中心提供的港式麵包及糕點的熱量資料，按每克所含卡路里排名，下次吃之前不妨望一望。

不少港人早上趕住出門，咬個包又當一餐，其實對身體並不有益，長此下去隨時有脂肪肝。（資料圖片／林若勤攝）

請按下圖睇常見的港式麵包及糕餅熱量（按每克熱量由低至高排名）：

+ 11 + 10 + 9

過量攝取澱粉，隨時導致脂肪肝，究竟應該吃哪類食物才好？李婉萍營養師就推薦吃一些低熱量又有護肝效果的食品。她亦提到，吃肉的話可以盡量吃白肉，一般來說其脂肪含量都比紅肉低。

請按下圖睇營養師推薦的護肝食品：

資料來源：李婉萍的營養天地-健康與飲食素養、衛生防護中心