【冷麵】煮冷麵3大爽彈貼士　1分鐘超簡易冷麵汁推薦（附食譜）

冷麵是夏天必備的料理，尤其是天氣悶熱、胃口不佳時，食碗涼浸浸的冷麵就夠晒開胃飽肚。一般人食冷麵都只是沾日式冷麵汁或芝麻醬，食得多都會膩，原來冷麵汁可以有多種配搭，而且每款都相當清新。以下將會推薦5種日本人介紹的冷麵汁，並會教你正確煮麵的方法，保證冷麵不會又腍又冇味！

冷麵麵條主要分為素麵和蕎麥麵兩種，素麵白色偏幼身，由小麥製成，有點像米粉，但口感更煙韌；而蕎麥麵則較爽口，因以蕎麥作主要材料，故此會有一種蕎麥獨有的味道。不少日本人都長期在家囤積素麵，隨時配上醬汁即可食用。日本節目《生活小貼士》（得する人損する人）其中一集，請來節目王牌「家務A夢」（本名：松橋周太呂）來幫手，教授煮冷麵及製作冷麵汁的技巧。

大家平時會怎樣煮冷麵？大概就是用熱水煮，包裝建議煮幾多分鐘就幾多分鐘，然後便過冷河。但家務A夢就指出一個常犯錯誤，稍一不慎即令麵質變腍及失去彈性，甚至變成糊狀。想避免這些問題，原來用何種煲類、水量等都相當講究。

請按下圖睇家務A夢推薦的煮冷麵3大貼士：

+ 4 + 3 + 2

講完麵條就要講醬汁，日式超市有一支支現成的冷麵汁，部分為濃縮版，需要加水稀釋。但每次都食同一款口味肯定會悶，家務A夢先推薦了2種自創的冷麵汁，並嚴選出由讀者處募集的3種必勝冷麵汁，基本上1分鐘可完成，全都是每個家庭都可隨手拈來的材料製成，只要跟足比例去做就沒問題。有部分配搭看似奇怪，味道卻意外地非常清新，人人食過都讚好。

醬汁1：白高湯｜白高湯一般會燜餸、或是做玉子燒汁。（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇合共5款的推薦冷麵汁和製法：

+ 22 + 21 + 20

不知道大家最想試的又是以上那種醬汁呢？不過如果你還想在夏季試做其他冷麵的話，以下有兩個日式冷麵食譜提供，逐個步驟示範，簡單不失敗。

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