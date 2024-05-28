花生好處｜護心防中風5好處3類人慎食　做錯1步恐急性肝衰竭！

花生，含有豐富的維他命和礦物質，天然强效的抗氧化劑來源，有護心、防膽結石、大腸癌的功效。雖然花生營養豐富，但食用前若忽略了一個步驟，可能會攝入毒素，危害健康！



花生不是堅果？

花生，我們常在超市貨架上見到跟杏仁、合桃等堅果類放在一起，但從植物學角度來看，花生與四季豆、豌豆一樣，均屬豆科植物。豆類，即封閉在豆莢中的可食用種子，但從營養學角度來説，花生富含植物蛋白，是植物界中濃縮蛋白質的最佳來源，所以被認為是堅果，最常見的做法就是烤製成堅果或製成花生醬食用。

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花生的營養功效

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花生好處1：有益心臟防中風

花生由於其高脂肪含量而令人卻步，被列入「非健康食物」行列中，但其實花生中的脂肪卻是有益心臟健康的類型。哈佛大學公共衛生學院營養學教授Walter C. Willett於一篇報道中指，花生的不飽和脂肪和飽和脂肪的比例為8比2，不飽和脂肪的類型主要是單元不飽和脂肪，在飲食中大量攝取可稀釋血液，使血液保持良好流動性，並降低心臟病發或中風的風險。

花生好處2：降膽固醇 減心腦血管病

花生、花生醬和花生油中均含有大量的亞油酸（Omega-6），這種物質可使人體內的膽固醇分解為膽汁酸排出體外，避免膽固醇在體內沉積，減少因膽固醇超標而引發多種心腦血管疾病的機率。

花生好處3：激活細胞 延緩衰老

花生中的鋅含量普遍高於其他油類作物，鋅能激活中老年人腦細胞，具有抗老化作用。據臺南區農業專訊報道，指經常吃花生或花生醬可以令人體吸收更多白藜蘆醇。白藜蘆醇又名 「葡萄紅醇」或「逆轉醇」，是一種多酚類化合物，為一種天然強效的抗氧化劑，有效延緩衰老。

花生好處4：降膽結石形成風險

哈佛大學公共衛生學院的研究人員在《美國臨床營養雜誌》上的報告指，與那些很少吃花生或花生醬的女性相比，幾乎每天食用一份花生（約28克，約28粒）的女性因患膽結石需進行膽囊切除術的機率顯著降低20％。研究人員認為，花生和花生醬中的單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪有助抑制膽結石的形成。每天至少食用一份花生能有效降低膽結石形成的風險。

花生好處5：有助預防腸癌

大腸癌是發達國家中第二大最致命的癌症，世界胃腸病研究雜誌裏的一項研究指，經常攝入花生可以降低患大腸癌的風險，尤其是女性。研究指花生中的某些成分如白藜蘆醇會抑制大腸癌的致癌細胞，亦不排除花生和豆類中的其他成分（例如葉酸，鈣，膳食纖維，蛋白酶抑製劑，低聚醣，皂苷和異黃酮）能預防大腸癌。

花生有毒？怎樣吃才免毒素？（按下圖）

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花生外殼脆弱 濕暖環境下易生毒素

我們在超市看到的有殼花生，其實一般都已經經過炒製，因此我們毋須加工已經可以食用。但那些在雜貨店出售用作煲湯的花生，則需要經過烹調煮熟才可進食。因為花生並沒有如堅果一樣的保護性外殼，它們外殼薄而脆弱，生長在地下並長期被溫暖且濕度高的土壤包圍，是黴菌生長的溫床。如果長期把花生儲存於溫暖潮濕的環境就會發霉，產生天然的黃曲霉毒素。

吃花生前多做一步 防急性肝衰竭

黃曲霉毒素，是強度致癌物，可能會影響所有器官系統，尤其是肝臟和腎臟。攝入黃曲霉毒素會令肝臟充血，從而阻礙肝臟排毒和脂肪燃燒！世界衛生組織一份食物安全文摘指大劑量黃曲霉毒素會導致急性中毒，例如急性肝衰竭。不過，只要將花生烤製或製成花生醬後，就可以破壞9成花生中的黃曲霉毒素。

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以爲花生人人都食得？按圖看哪幾類人要慎食花生！

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花生不適合人士

1. 血液濃度高：花生衣要慎吃

吃花生的時候你習慣連皮吃還是去掉花生衣才吃？若你是屬於血液濃度較高的人，例如老人家、高血壓、高膽固醇、高血糖患者，則不適合吃花生時連皮吃。因花生的红衣具有凝血作用，若在瘀腫狀態下還吃大量花生衣，容易造成血脉瘀滞，加重腫痛症状。

（PDPics/Pixabay）

2. 癌症患者

牛津學院《Carcinogenesis》雜誌對花生的研究表明，花生凝集素（PNA, Peanut Agglutinin）是耐蒸煮和消化，攝取生的或烤的花生後，花生中高達50％的凝集素會進入人體血液，癌症患者攝入花生後，凝集素一旦與癌症病患者體内的黏液素產生相互作用，會令癌細胞更易粘附在血管，促進腫瘤細胞轉移擴散。

3. 幼童

幼童的咀嚼能力未能順利嚼爛花生，花生很容易被幼童吸入呼吸道，有窒息的危險。根據中華電視公司報道，台灣高雄曾有一名三歲小孩，因吃花生時未有完全咀嚼便吞下，花生掉入氣管内，造成呼吸困難、臉色發黑，送去醫院搶救途中因腦部缺氧陷入昏迷。