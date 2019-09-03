【甜品食譜】水晶西米盞晶瑩煙韌　香濃花生醬餡零技巧人人做得到

水晶西米盞，又被稱為西米糕，是我讀書時經常吃的小點。一向喜歡煙煙韌韌的食物，那時家母在烹飪班學到這個中式甜點，外表晶瑩，吃起來又不過甜，實在討人喜歡，吃多幾個都不膩。 攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰

儘管素來懶得做甜品，但前陣子我也跟著食譜來做這個西米盞，實在一點也不難，所需材料不多，步驟也簡易，只要煮好西米、混和材料再蒸就可以。我用的錫紙模具直徑大約6厘米長，以這個分量可做到14杯，若你的模具大小不同，可酌量調節分量。有人怕西米盞蒸起後難以脫模，那你可以事前在模具上掃上薄薄的一層油，但其實記者用錫紙模，不沾油也能脫模。

今次所用的餡料是花生醬，現成就買到，最方便，若然你想轉其他口味當然都可以，包括：豆沙、奶黃、紫薯等等。

用這小小的模具，一個分量已整到14個，有機會可多做幾款口味，宴請朋友也很不錯。

水晶西米盞食譜

健康小貼士：

中醫學角度來看，西米有健脾補肺、潤澤皮膚的功效，亦能改善消化不良的問題。

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