薯仔花生洋蔥蒜頭發芽後還能吃？營養師一文解答教你選購花生秘訣

不少人會遇到買回家的食物發芽了，但捨不得丟棄，而將發芽處切除挖去後繼續烹煮，近期有市民在社群平台上可看到流傳的「發芽了 還能吃嗎？」的食材分析圖，包含了洋蔥、大蒜、番薯、花生、馬鈴薯（薯仔）等九項食材。究竟發芽到底能不能吃？這個問題經常困擾著民眾，台灣衛生福利部南投醫院營養師提醒馬鈴薯發芽後應整顆丟棄，而花生發芽與發霉不同，發芽的花生營養價值高，但發霉的花生則不能食用。

台灣衛生福利部南投醫院營養師提醒馬鈴薯發芽後應整顆丟棄。（Gettyimages／視覺中國）

馬鈴薯發芽不可食 新鮮食材趁早吃

台灣南投醫院黃淑敏營養師表示，馬鈴薯在發芽後會釋放茄鹼的神經毒素，就算加熱也不容易完全去除，食用後會出現頭暈、噁心、腹瀉等中毒現象，因此建議馬鈴薯若發芽應丟棄別食用了。

一般來說，洋蔥、番薯、大蒜、紅蘿蔔等食材在發芽後仍是可以安全食用的，不過營養師也提醒發芽之後，食材的品質、口感及營養會下降，因此食材皆應趁新鮮食用。最重要的是，不要採買太多，趁新鮮食用完畢。若無法一次吃完，請放置密封罐妥當保存。花生含油脂量高，也應避光，以免油脂酸敗，影響健康。

花生選購3要點 黃麴毒素要小心

花生發芽後仍可食用嗎？點擊下圖看清詳細解說！▼▼

+ 2

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】