【炒飯食譜合集】港日韓泰13款炒飯各具風味！附鼎爺蛋炒飯4秘技

撰文：余曉彤
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炒飯又名炒冷飯，雖然名子不吸引，但炒飯的配搭變化多端，而且可快速烹調，在不想吃垃圾食物的日子下，炒飯是個不俗的選擇。世界各地的炒飯各有特色，以下的合集除了包括港式的經典炒飯食譜外，更有日韓泰的特色炒飯。下次煲飯時，不妨煲多一點，讓冷飯升級惹味又有鑊氣的美食！
炒飯，不少基底是蛋炒飯，冷飯只需加隻蛋便可令味道提升，外觀的吸引度還大增。鼎爺曾經在自己的烹飪節目《阿爺廚房》教授觀眾如何炒到粒粒分明的蛋炒飯，原來最重要的是搓飯！
炒飯的基底大多是蛋炒飯，而蛋炒飯的重點是要粒粒金黃！（iStock）
按圖看鼎爺教授蛋炒飯4大貼士：
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港式的經典炒飯食譜
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