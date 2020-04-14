【蛋炒飯食譜】Jamie Oliver獨門秘方蛋炒飯　加款食材增獨特口感

最近在家工作的日子，大家有好好照顧自己的身體嗎？有好好吃午飯嗎？還是只是貪方便吃杯麵、叮叮食物？在這個艱難的時刻，對自己更加要好，好好照顧自己，才可以有著健康的身體！在家工作時若不想每餐都叫外賣，那不如跟名廚Jamie Oliver煮一頓美味、健康而且快捷的蛋炒飯吧！

炒飯，相信每一個家庭都有自己一套的獨門秘訣，有的會喜歡先炒蛋再炒飯，有的會喜歡蛋漿包裹著飯粒，亦有的會喜歡加不同的配料，家家户户都有各自的做法。雖然沒有一種最好的做法，但在時間緊絀的時候，可以煮出一碗快捷而且營養豐富的炒飯，簡直就是「懶人恩物」！名廚Jamie Oliver最近就在他自己的YouTube Channel上載了他示範的蛋炒飯，材料簡單隨心，大家也可以跟着試做喔！

由名廚所烹調的炒飯跟我們平常的做法有何不同呢?（Jamie Oliver YouTube影片截圖)

材料：（一人分量） 蔥6根 飯1碗 蛋2隻 硬豆腐半磚 調味料： 橄欖油1茶匙 辣椒醬適量 水少許

按圖看Jamie Oliver蛋炒飯的做法：

+ 4 + 3 + 2

他的炒飯看上來比我們平常吃的炒飯濕身，但因為加了酸酸甜甜的辣椒醬，味道層次會較豐富，看來外國人都是比較喜歡較為黏口的米飯 ，若大家喜歡有點像Risotto的炒飯，都可以試做喔！若果不太喜歡亦可以参考一下以下的15分鐘簡易食譜，Home Office時都可以為自己準備一頓快捷而美味的午餐。

Jamie Oliver蛋炒飯小貼士： 1. 硬豆腐用揑開的方法，比用切的更可以掛起醬汁。 2. 豆腐可以取代肉類所提供的蛋白質，若果想吃肉也可以以肉類取代硬豆腐。 3. 這次用了外國常見的即食飯，大家當然可以用回「隔夜飯」。 4. 加入少許水，可以令飯粒更為脹身飽滿。

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影片來源：Jamie Oliver's YouTube Channel