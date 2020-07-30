【編輯推介】WFH減壓低卡零食13樣精選　脆卜卜性價比高熱量低

居家工作（WFH）成為2020年大家的集體經歷，新冠肺炎疫情反覆不定，大家自律地居家抗疫。自己獨自「囚禁」家中，彷彿有點與世隔絕，懷惴不安，心情忐忑，不其然猜想疫情何時可以終結？可惜暫時仍未見有打完仗的指望，但相信終有一天，大家可以除低口罩，重新出發。

伴隨工作、填塞時間及填充心靈空白，有時要靠零食來解心癮和嘴饞，解悶抗鬱，也可微微紓緩壓力。可是，若零食不離手，肥胖快將跟隨左右。然而，人生中可以有盼望，可以有方法將對立的兩方，換換方式使它們和諧共存。將高熱量零食，換成低熱量；將大分量轉作小分量。我有13樣性價比高、罪惡感低及可口低卡的零食精選。

攝影︰尹嘉蔚

13樣減壓及低卡的滋味零食精選。

自己是一個嚴控體重的人，因為以前曾辛辛苦苦在3個月內，由126磅減到99磅，所花的恆心與毅力實在不少，既然成功減磅當然不能容許「反彈」，自律的飲食習慣與運動不能少。對於吃零食，其實不太熱愛，若需要零食來解悶或稍稍填肚，作餐與餐之間的緩衝，我一定選擇低熱量的零食，小心翼翼看營養標籤，盡量揀那些一塊餅乾只約20千卡，一小包香脆零食只約100千卡（約1隻中型香蕉的熱量）的款式。到小資族喜歡閒逛的英資百貨公司，人氣榜冠軍的日本雜貨店，或者在樓下超市慢慢揀已有很多不錯的選擇。

一般到英資百貨公司、日本雜貨店或樓下超市慢慢揀也有很多好選擇。

記得Nutri Life註冊營養師陳司卓（Sally）在受訪時指，每天所攝取的零食總熱量應不多於全日攝取熱量的10%，舉例成年女性每日需要約1,300卡路里，全日的零食攝取量不應超過130千卡。這樣看來似乎選擇不多，不過細心揀；認真揀，真的有不少驚喜。營養師朋友王敏寧（Mandy）亦曾說過在餐與餐之間，吃些許低卡及低脂的零食，除了一解饞嘴之欲，也可稍微紓緩壓力。在零食當中，她十分推介米餅，並提醒在選購米餅時，要避免那些加了油分及大量食物添加劑的產品，購買時要先閱讀營養及成分標籤。

記得購買零食時，宜先閱讀營養及成分標籤。

米餅也是我非常喜愛及誠心推薦給怕吃零食會肥的朋友，不過最好揀原味，既低熱量又最美味。米餅中有兩種款式，一款像兒時吃過的「雪餅」一樣，但為薄切版；另一款的質感好像「發泡膠」，但也是脆卜卜的。它們同樣是低熱量之選，每塊平均只有21千卡。另外，有一款芝士餅最讓我鍾愛，先別聽到「芝士」便嚇一跳，這款芝士餅每塊亦只是21千卡，吃5塊已經十分滿足，總熱量只是105千卡。

下列有13樣低熱量零食，是我推介給關注體重的朋友可考慮的選擇，其中的米餅及扁豆脆片，營養師朋友亦有推薦︰

+ 9 + 8 + 7

這些零食推介除了低卡（適當食用分量）之外，其實也有另一個共通點，它們的包裝分量也偏細，有些是一隻手掌的大小，有些是獨立散裝的，剛好足夠成為一份下午茶小點。至於價錢，絕對是大家可負擔得起，以上最貴的是全穀米餅（12塊/筒）賣$26；最平是紫薯味梳打餅，未知是否抗疫價做$9.8/2包（1包16塊）。

希望大家也喜歡這些心水推介，誠如營養師常說識「揀飲擇食」，零食與瘦身也可以共存。