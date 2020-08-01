【抗抑鬱飲食】生蠔西洋菜評分高　精神科專家建議8大食物抗抑鬱

新冠肺炎每日傳來的都是百幾宗確診個案消息，未見疫情放緩的曙光，雖則身處逆境，我們嘗試改變心態，終有一天會好過來。抗疫（逆）期間的日子，大家或許忐忑不安、焦慮及有輕微憂鬱的狀況。幫助我們改善及提高較好的情緒，精神科專家建議8大食物可發揮重要作用抗抑鬱。

精神科專家指食用海鮮有助抗抑鬱，當中包括貝類及蠔，研究刑於《World Journal of Psychiatry》。（Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash）

未講及哪些食物可抗鬱平衡情緒之前，以下4項飲食策略是大前提，有助緩解壓力，支持健康的精神發展，有助大腦產生令人愉悅的血清素和多巴胺。

請按圖了解︰

特別一提是平衡血糖水平方面，不少人相信「食甜品或蛋糕可以開心啲」，但實際情況是高糖飲食更易促發不安情緒。當糖分攝取愈多，身體愈需要分泌胰島素抑制血糖濃度，造成血糖暴升後又迅速下降，可能導致荷爾蒙失衡，使我們易怒，胡思亂想或感到肚餓，增加了抑鬱、焦慮及緊張情緒。

高糖飲食引致血糖水平忽高忽低，可能更易促發不安及焦慮情緒。（carolyn christine/Unsplash）

據哈佛醫學院資料，引述精神科專家的研究，列出8大抗抑鬱食品，有助預防和治療抑鬱症有關的12種營養素，包括葉酸、鐵、Omega-3脂肪酸、鎂、鉀、硒、維他命A、維他命B1、B6、B12、維他命C和鋅。

含有這些營養素的抗鬱推介食物包括以下8樣︰

+ 5 + 4 + 3

其中得分最高，最有助抗抑鬱的是西洋菜，抗抑鬱食品評分中獲最高分，緊隨其後是菠菜，總結綠葉蔬菜和十字花科蔬菜最有助於抗抑鬱。研究亦有列出其他食物的抗抑鬱食品評分（AFS），刊登於《World Journal of Psychiatry》。此外，烹飪營養學院亦有以下15項食物提議有助提升好心情。

請按圖了解這14項食物及它們有助抗鬱的的主要營養素︰

+ 11 + 10 + 9

補充含豐富益生菌的食品，例如酸菜及希臘乳酪，有研究指出腸道和大腦之間有重要聯繫，大約95%的血清素在消化道中產生的，腸道健康有助改善情緒。

參考資料︰哈佛醫學院/WJP/Academy of Culinary Nutrition