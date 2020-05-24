【健康食平D】煎餅食譜簡易香口4大精選　中西韓俱備俘虜大人細路

肥媽在《健康食平D》中有不少煎餅食譜，她自己在節目中說喜歡做煎餅給「細路哥」，小朋友不肯吃蔬菜，便將蔬菜剁成蓉做煎餅成可口小吃，大朋友也可將煎餅做餸下飯，簡易亦美味。

《健康食平D》中有不少煎餅食譜，簡易製作，易學易跟。（TVB影片截圖）

香口的煎餅做法超多元化，我們精選節目中4大煎餅精選，分別有西蘭花薯餅、南瓜絲煎餅、欖菜蓮藕煎肉餅及韓式金菇煎餅。食材健康，顏色豐富，「大人細路都啱食」。

西蘭花薯餅

西蘭花的營養非常豐富，十字花科的植物，含豐富纖維、多種維他命、葉酸及抗氧化物，被喻為是抗癌蔬菜之一。西蘭花中的維他命B屬水溶性，汆水時間宜短不宜長，甚至用蒸的方法更能留住營養。脆卜卜的薯餅，加入西蘭花後，味道層次更豐富，肥媽也建議加少許紅蘿蔔增色會更漂亮。

按圖有西蘭花薯餅的做法及貼士︰

+ 13 + 12 + 11

南瓜絲煎餅

南瓜可以促進胰島素分泌，加強葡萄糖代謝，可補中益氣，助消炎止痛。揀南瓜宜揀外皮凹凸不平的，代表成熟度愈高，甜度也隨之上升。煎餅中有薑粒，增加味道後勁更香口美味。

按圖有南瓜絲煎餅的做法及貼士︰

+ 7 + 6 + 5

欖菜蓮藕煎肉餅

欖菜又名橄欖菜，是潮汕名產，有助開胃消食，幫助消化，增進食慾，因它本身已有鹹味，入饌時不用放太多調味也可。配爽口的蓮藕煎肉餅，是極富地方風味的小菜。此道菜肥媽有不少入廚貼士，使煎肉餅更易成功。

按圖有欖菜蓮藕煎肉餅的做法及貼士︰

+ 9 + 8 + 7

韓式金菇煎餅

金菇備受喜愛，它的營養價值高，可促進免疫力、降血脂、平衡血糖、預防便秘、促進智力發展及有助減少腸道內的脂肪。金菇除了成火鍋料、肥牛卷及炒菜外，原來可做成韓式煎餅。加上拉絲芝士，雖邪惡但美味非常！

按圖有韓式金菇煎餅的做法及貼士︰

+ 8 + 7 + 6

參考資料︰《健康食平D》