【空少私房菜】香草檸檬蒜香烤雞嫩滑多汁　一個烤盤35分鐘完成

要烤出香噴噴皮脆多汁的全雞,只需35分鐘!無論是雞胸或幾髀都一樣嫩滑多汁啊!就是連刀都不需要,直接動手就行了!秘訣就是早前介紹過的蝴蝶式開邊法,掌握好了,今次分享一個簡單的烤雞食譜,即使入廚新手保證一學便曉。 攝影:Alvin

話說很多年前在美國拉斯維加斯賭場上,每一注平均為兩美元,而當時一頓烤雞晚餐也巧合地標價兩元,因而誕生了賭場上一句幽默的口頭禪:"Winner, winner, chicken dinner!"就是指贏家贏了足夠銀兩,獎勵自己一頓令人飽足的烤雞晚餐!

有種獨特幽香的迷迭香和百里香再配醒胃檸檬和蒜香,是烤雞醃料的完美配搭。

今時今日雖然兩元晚餐已成過去,但是chicken dinner在美國家庭裡,仍然是種常見傳統,特別是在星期天,總是意味著一家人溫馨團聚用餐的溫情。由於烤雞普遍需時,忙碌一族都會選擇在周末或放假時準備。可是自從學會了spatchcock蝴蝶式開邊法,發現烤全雞並非一定大陣象,就是連平日都可以享受到傳統chicken dinner的奢華啊!用上了 spatchcock technique烤雞簡單快捷,保證每一次烤出來的全雞皮脆肉嫩、嫩滑多汁、賣相令人垂涎三尺、大方得體,是臨時請客的後備必殺技!

蝴蝶式剪雞法Spatchcock

醃雞少不了陽台上的一抹迷迭香

開了邊的雞隻不論外皮或雞腔都方便塗上醃料,是一幅任由廚師發揮的帆布。今次同大家分享最經典的醃雞方法 — 獨特幽香的迷迭香和百里香配上醒胃檸檬和蒜香,是個 time tested、難以抗拒的完美配搭。我喜歡在小陽台栽種香草供食用,除了以便不時之需可大派用場外,更是省錢的好辦法(花墟才賣十五元一盆啊,長種長有,總比超市的一小束化算)。

為了省時省力,烤雞的同時更能「一烤盤過」一齊烤焗各式各樣根莖類的蔬菜,一舉兩得。建議在烤盤底鋪上切了薄片的薯仔、番薯、甘筍,或者是切了角的洋蔥,皆會吸收雞油而成為美味配菜。

吸盡精華的配菜同樣令人期待

雞烤好了以後,最期待的除了是徒手撕開嫩滑多汁的雞腿、欣賞著滔滔不絕的雞汁流出來這一幕,就是急不及待品嚐烤成了脆片的薯仔和番薯片!烤雞時所煉製出的大量雞油,更可隨個人喜歡加入牛油和麵粉製成gravy。不過由於蝶式開邊的烤雞已經如此嫩滑多汁,個人來說並不需要gravy來掩飾。反而我會把這個已滲透香草檸檬蒜香的雞油盛起來,翌日再用來做其他菜式。

香草檸檬蒜香烤雞食譜(01製圖)

香草檸檬蒜香烤雞|Lemon, Garlic & Herb Roasted Spatchcock Chicken

1.先將全雞來個蝴蝶式開邊。(詳細做法:蝴蝶式全雞開邊法)

Spatchcock the chicken:Pat the chicken dry. Using a pair of kitchen shears, cut along each side of the spine to remove the backbone. Trim excess fat and clean out the cavity. With breast side up, press down firmly in the middle of the breastbone to flatten the bird.

2.準備醃料:把蒜末、香草、橄欖油、鹽和胡椒拌勻。

Combine garlic, herbs, olive oil, salt and pepper in a bowl.

3.用手指輕輕把雞胸和雞腿的皮與肉之間分隔開,有助塞進醃料。

Rub marinade evenly throughout the chicken and under the skin.

4.把整隻雞塗滿醃料,擠上半個檸檬汁,放進雪櫃醃過夜。擠完的檸檬保留備用。

Drizzle with lemon juice from half of the whole lemon. Reserve the squeezed half lemon for roasting. Marinate overnight.

5.醃好的雞置室內解凍約20分鐘。預熱焗爐至 425°F/220°C。

Preheat oven to 425°F/220°C. Remove chicken from fridge and allow 20 minutes to return to room temperature.

6.薯仔切薄片,平鋪在烤盤上並撒上鹽和胡椒。擠過的半個檸檬放在中間。

In a large cast iron skillet or sheet pan, scatter thinly sliced potatoes and salt generously. Place squeezed lemon half in center to help prop up chicken for better air circulation.

7.放上雞隻,將雞翼尖向下疊好以防止燒焦。剩餘半隻檸檬切片,撒在烤盤上。

Place chicken on top and tuck the wing tips under to prevent burning. Slice remaining half lemon and scatter around chicken.

8.放進焗爐烤20分鐘。薯仔掃上雞油,再烤15 - 20分鐘至雞隻金黃皮脆,即成!

Roast for 20 minutes. Baste the potato slices with drippings. Rotate the pan and return to the oven for an additional 15 to 20 minutes until golden and crispy, depending on size of the chicken. Remove from the oven and let rest for 10 minutes. Dig in!

Alvin's Penthouse Kitchen 空少私房菜