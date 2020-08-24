【入廚貼士】花雕醉雞翼15分鐘搞得掂　陣陣酒香浸住嫩滑雞肉！

花雕醉雞翼，是一道經典的冷盤。雖然工序並不繁複，但製作需時，需要用酒浸一整晚才能把酒香滲入嫩滑的雞肉。若然醉雞癮起卻要待到翌日才吃得到，感覺實在太煎熬。其實整醉雞翼不一定要花上一整晚，只要15分鐘一樣可以成功！ 攝影：余曉彤

花雕醉雞翼，是醉雞的變奏版，對新手來說比起處理一整隻雞，處理雞翼相對容易。眾所周知，製作醉雞翼比較費時，不過筆者於網上看到一個快速整醉雞的方法，整個過程只需15分鐘。儘管這個方法不是一個冷盤，但熱食也不會比凍食遜色，酒香亦浸透嫩滑的雞肉，重點是可以即時一解醉雞癮！

懶人版花雕雞翼只需要15分鐘便完成！

使用這個快速方法前，有一點是需要注意的，由於烹煮過程並沒有過冷河，所以烹煮後醬汁會有雞油，放涼後便會凝固結塊，因此雪凍後也不能變成冷盤。

由於烹煮過程並沒有過冷河，所以烹煮後醬汁會有雞油，放涼後便會凝固結塊。

按圖看快速整醉雞翼材料、步驟及原理：

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這個方法能夠快速整醉雞翼，主要原因是因為用上了微波爐的特性，但又是如何保持嫩滑雞肉？按圖看快速整醉雞翼原理：

除了經典的花雕醉雞翼外，亦可以用上不同的香料和酒烹煮嫩滑的冷盤雞翼！

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