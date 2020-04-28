【素食食譜】金針雲耳蒸素雞惹味下飯菜　一人便當帶飯簡易健康

素食版的金針雲耳蒸「雞」，惹味好下飯，簡單快捷，慳錢易煮，是帶飯上班的好菜式，飯盒符合以上3大要求，便最適合講求效率的上班一族。營養豐富的健康便當，即使一人開餐也可以輕鬆自製3餸一飯，甚至有湯，新鮮滾熱的午餐，可能是每天在刻板的工作中獲得最大心靈安慰的重要一餐。

比起以往有暖膽的熱飯壺，或者要排長龍等叮飯的場面，現今的飯盒愈見貼心，齊備蒸煮功能及慳位，一盒多用演繹多功能角色，將生米煮成熟飯、蒸蛋、蒸菜、蒸餸，甚至滾湯盡在掌控。一份期盼已久我想做的蒸餸 -「金針雲耳蒸素雞」跟白飯，加兩份簡易配菜蒸水蛋及蒸四季豆，花25分鐘便熱燙出爐。（若使用其他蒸煮飯盒，請依據其功能及火力來調整。）

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金針雲耳蒸素雞，咬口十足的鮮竹粒，即是超厚腐皮來代替真雞，烹調前最好能先汆水去油，不方便的話，可用水煲內的熱水沖浸2-3次清洗及去油膩。

金針雲耳蒸雞是家常菜，但素食何來「雞」？一般而言多用上素雞來取締，素雞多數是大豆製品，經濟一點可用到街市及超市中標明為素雞的產品或腐竹卷，更可用咬口十足、也是我最常使用的鮮竹粒來代替，芋頭素「雞」煲及咕嚕肉也可仿製得到。鮮竹粒即是超厚腐皮，外觀不起眼，有彈牙的口感及仿如肉的纖維，但普遍較為油膩，先汆水或用滾水燙過去油才正式烹調更健康。

調味料中的酒可用米酒或紹興酒，全部材料醃15分鐘，蒸餸更入味！

若然喜歡用更健康的菇菌，例如將杏鮑菇撕成雞絲、猴頭菇仿成北菇素滑雞及用鷹嘴豆蓉秘製的麥樂雞來模仿亦可。總之，素食中不乏「雞」，對於茹素已久的人，他們就直接作大豆及菇菌食用，不會時時掛「雞」於嘴邊，素食入門級或彈性素食者，素雞食品令他們更易駕馭吃素。

將金針打結可增加咬口，乾雲耳、金針、鮮冬菇及鮮竹粒的分量，可按個人需要加減。

至於，金針及雲耳不用我多說了，一般在街市中的糧油雜貨檔便找到，有時參茸海味店亦見，一包包以密封袋包裝。浸發金針及木耳亦是易辦的事，尤其是細細粒的鼠耳，花30分鐘便可浸發。如果，想更快速浸起金針及木耳，必成功的懶人法，預備一個密實盒、水、糖和麵粉，將全部食材放入盒內，蓋好不停搖5分鐘，同時做到清洗及全浸發兩大效果。

金針雲耳蒸素雞食譜

攝錄：詹郭敏、徐偉海

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、徐偉海

剪接：陳錦超

場地提供、廚具提供（纖營蒸煮盒）︰德國寶

健康小貼士︰

鮮竹粒是厚身腐竹的豆製食品，有豐富的蛋白質堪比豬肉，不過鮮竹粒的熱量較高，每100克約300千卡，不宜再油炸烹調，改以燜、煮、蒸等更少油的烹調方式為佳。

黑木耳（雲耳），在中醫角度上有滋陰潤肺、養胃潤腸、和血止血之效，另現代醫學研究，黑木耳可促進血液循環，降血脂及血壓。

一盒多煮的纖營蒸煮盒，按蒸煮功能，同時煮白飯、金針雲耳蒸素雞、蒸水蛋及蒸四季豆，新鮮熱燙的一人便餐，花25分鐘完成。

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