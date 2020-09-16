【一田便利店】迷你版日式超市最啱懶人族　微波速煮速食4類精選

教煮
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一田超市變身「便利店」有幾吸引？記者親自探店，最大感受是去了一間迷你版日式超市，最方便樓上的酒店住客及附近工商區的通勤族，賣的大多是「速煮」及「速食」的食物，例如日式「叮」便當、即食和風便當及飲品、加熱開水煮沸的日本粥及日本米、韓式即食麵及翻熱便可吃的中式住家菜等。

多款日本便利店的微波速食供應。

對岸的碩門邨及毗連的第一城居民其實也能受惠於新開幕的「便利店」，不過步行過去仍需一定路程才到達。店內確實集結各式新鮮輕食與食材，眼見都是日本便利店的商品。記者精選4大類別，好讓生活節奏急速的都市人、只有小型廚房或餐具室的蝸居族、經常困於辦公室開飯的上班族，能輕鬆省時解決早午晚飯。

微波速食

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即開即食、即飲

大量日本便利店飲品。

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即食麵、便利泡飲

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較耐放食材（需烹調）

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一田KONBINI便利ストア

地址：沙田源康街1號帝逸酒店地下

營業時間：星期一至日早上 8:30 - 晚上 8:00（優惠日、聖誕及新年另設特別營業時間）

便利店位於沙田帝逸酒店地下，可從石門及第一城港鐵站步行前往，附近有巴士線，或乘帝逸酒店免費穿梭巴士到達。

【同場加映】日本蔬菜達人教揀蔬菜

平日購買食材，大家或者遇到難題，未知在同一價錢下，如何挑選到較佳的品質。日常買得較多的可能是番茄、薯仔、洋蔥、生菜、椰菜及紅蘿蔔等，以下有日本蔬菜達人教大家最簡單的主要方法，以目測，不用摸來摸去，也鑒別到更好吃及更甜的一份。

按圖了解揀蔬菜貼士︰（依次有番茄南瓜紅蘿蔔白蘿蔔洋蔥椰菜薯仔蓮藕粟米生菜番薯青瓜西瓜蜜瓜香印及巨峰

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