【一田便利店】迷你版日式超市最啱懶人族　微波速煮速食4類精選

一田超市變身「便利店」有幾吸引？記者親自探店，最大感受是去了一間迷你版日式超市，最方便樓上的酒店住客及附近工商區的通勤族，賣的大多是「速煮」及「速食」的食物，例如日式「叮」便當、即食和風便當及飲品、加熱開水煮沸的日本粥及日本米、韓式即食麵及翻熱便可吃的中式住家菜等。

多款日本便利店的微波速食供應。

對岸的碩門邨及毗連的第一城居民其實也能受惠於新開幕的「便利店」，不過步行過去仍需一定路程才到達。店內確實集結各式新鮮輕食與食材，眼見都是日本便利店的商品。記者精選4大類別，好讓生活節奏急速的都市人、只有小型廚房或餐具室的蝸居族、經常困於辦公室開飯的上班族，能輕鬆省時解決早午晚飯。

微波速食

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+ 8 + 8 + 8

即開即食、即飲

大量日本便利店飲品。

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+ 10 + 10 + 10

即食麵、便利泡飲

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較耐放食材（需烹調）

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一田KONBINI便利ストア

地址：沙田源康街1號帝逸酒店地下

營業時間：星期一至日早上 8:30 - 晚上 8:00（優惠日、聖誕及新年另設特別營業時間）

便利店位於沙田帝逸酒店地下，可從石門及第一城港鐵站步行前往，附近有巴士線，或乘帝逸酒店免費穿梭巴士到達。

【同場加映】日本蔬菜達人教揀蔬菜

平日購買食材，大家或者遇到難題，未知在同一價錢下，如何挑選到較佳的品質。日常買得較多的可能是番茄、薯仔、洋蔥、生菜、椰菜及紅蘿蔔等，以下有日本蔬菜達人教大家最簡單的主要方法，以目測，不用摸來摸去，也鑒別到更好吃及更甜的一份。

按圖了解揀蔬菜貼士︰（依次有番茄、南瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、椰菜、薯仔、蓮藕、粟米、生菜、番薯、青瓜、西瓜、蜜瓜及香印及巨峰）