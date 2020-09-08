【素食食譜】筑前煮低卡高纖日式家常菜　超簡單料理愈煮愈入味

「筑前煮」是日本家庭的家常菜，通常會放入雞肉一同烹煮，其他食材有牛蒡、紅蘿蔔、蓮藕、碗豆及蒟蒻等，每個家庭都有自己偏愛的食材及習慣的味道。

筑前煮是日本家庭的家常菜，通常會放入雞肉及耐煮的根莖蔬菜一同烹煮，

吃「筑前煮」可以嘗到豐富的蔬菜種類，素食者可以不加雞肉，也可將真雞件換成素雞同樣美味。盡量選購質地較結實的素雞，結構及組織更緊密不易煮散，口感也更彈牙。另外一個技巧是將素雞先過油鑊煎香，煎封外層再用醬汁以細火燜，如此一來亦不易煮散。

選購質地較結實的素雞，將素雞先過油鑊煎香，煎封外層再用醬汁以細火燜便不易煮散。

被視為日本九州北部地方的代表性料理，筑前煮從餐廳、家常菜、便當及年菜中也能看見，是日本人很喜愛的家庭料理，可說是日本家常菜中的必學菜餚之一。嚴格來說「筑前煮」更像是一種料理方法，除了雞肉還有耐煮的根莖蔬菜，最大特色是切成不規則的塊狀先煎後煮，加糖、味醂、料理酒及豉油調味，用細火慢燜，鹹甜有度的醬汁滲入每樣食材當中。若是煮了一大鍋，可以連續吃好幾天，醬汁再不斷翻燜下更為入味。以「筑前煮」佐酒、下飯或帶飯皆宜。

筑前煮是日本人很喜愛的家庭料理，可說是日本家常菜中的必學菜餚之一。

筑前煮食譜

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰詹郭敏、陳錦超、尹嘉蔚

剪接：陳錦超

健康小貼士︰

素雞為大豆製品，質感與真雞酷似，有豐富蛋白質，是素食者及初嚐素食的人，取締真雞肉的代替品。留意營養標籤，成分多天然食品，少加工成分及少調味料的較佳。 牛蒡味苦、辛，性寒，歸肺、胃經，可清熱解毒，疏風利咽，被稱為「蔬菜人參」，含有豐富營養，可以提高身體免疫力、預防便秘、增加飽足感，也有助於降血糖及降血脂。 蒟蒻助活血化瘀、解毒消腫、寬腸通便的功效，現代研究發現，蒟蒻含大量葡萄甘露聚糖，具強大膨脹力，可增加飽腹感，加上熱量極低，有助控制體重。豐富的纖維，能促進腸道蠕動，潤腸通便。

牛蒡被稱為「蔬菜人參」，有助提高身體免疫力，預防便秘，增加飽足感，有助降血糖及降血脂。

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