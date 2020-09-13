【迷你廚具】腸粉電蒸鍋2分鐘自製嫩滑腸粉 附15道中式蒸點食譜

一個人的廚具或迷你廚具成潮流，話音未落迷你廚具市場的新寵是腸粉電蒸鍋（腸粉機），自己在家蒸出嫩滑又企理的腸粉再無難度。腸粉電蒸鍋既有蒸煮功能，其他包點、燒賣及點心也能應付。

腸粉電蒸鍋（腸粉機），由粉漿蒸成腸粉，還原粥店蒸腸粉的神髓。（Rasonic圖片）

腸粉電蒸鍋體積輕巧，適合蝸居族群及辦公室小食堂，粉紅色或白色外觀，愉悅的視覺烹受。之前有日本小家電品牌推出「多功能橢圓電熱鍋」，除具備平面烤盤、章魚燒盤及陶瓷深鍋之外，附加雙層蒸隔配件，可以蒸餸、蒸飯及蒸點心。

多功能橢圓電熱鍋，可另配雙層蒸架使用。（Bruno FB）

要由粉漿蒸成嫩滑腸粉，近期的層層疊腸粉電蒸鍋，貼近還原粥店蒸腸粉的神髓。蒸煮食物不產油煙，相比煎、炒、炸，更適合講究健康烹飪的人士需要。此外，比較焗爐及氣炸鍋，蒸煮食物不易引起熱氣「上火」，亦少了長期進食高溫烤焗及氣炸食物，而有可能帶來的致癌風險。

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按圖了解腸粉電蒸鍋功能及注意事項，除了蒸腸粉，還可以做甚麼？

市場上另有其他相似的腸粉電蒸鍋，賣點均為小型家用式、多功能、雙層及大容量蒸盤，另有部分產品設計為抽屜式，感覺上像酒樓食肆的蒸籠一樣但為迷你版，價格由¥150至¥600元不等。

多功能小型雙層電蒸鍋，自家製作蒸腸粉及各類蒸餸。（Taobao圖片）

若想了解更多腸粉蒸鍋請按下圖︰

清蒸好吃的10大秘訣

當食材蒸過後，風味不易流失，更可保留食材的醇鮮，很多食材也推薦蒸熟來吃。若非用電蒸鍋，不少人做蒸餸時，也可能犯了一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。

按圖可參考清蒸烹調的10個秘訣︰

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15道蒸點食譜精選

以下15道蒸點食譜，可簡易自製各款中式點心，包括腸粉、燒賣及懷舊糕點，屋企變身茶樓亦非難事。

羅漢齋腸粉︰低卡滑嘟嘟腸粉，5分鐘蒸好！

羅漢齋腸粉食譜

葱花蝦米腸︰晶瑩滑溜陣陣米香，5種粉蒸出布拉腸風味。

葱花蝦米腸食譜

芝麻卷︰兒時玩物「黑菲林」，簡單重塑古早滋味。

芝麻卷食譜

花捲︰手製中式蒸包剛出爐最鬆軟！

花卷食譜

素燒賣︰仿真度高，蟹子肉餡其實係乜東東？

素燒賣食譜

四寶雞扎︰蟹柳in魚肚out，一塊腐皮全家飽。

四寶雞扎。（張善滿攝）

糯米雞︰荷香餡多難度低！

糯米雞食譜

山竹牛肉球︰撻到牛肉攤攤腰先夠滑？

山竹牛肉球。（張善滿攝）

南瓜粿︰軟糯香甜得意造型，一支牙籤搞掂！

南瓜粿食譜

椰汁馬拉糕︰蒸籠上的Sponge cake，全球17大蛋糕之一。

椰汁馬拉糕食譜

紫薯糕︰養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠！

紫薯糕食譜

懷舊茶粿︰香糯煙韌，巧手傳承鄉土風味。

茶粿食譜。

黑糖蒸蛋糕︰健脾暖胃，免焗爐不回縮，蒸出美味茶點。

黑糖蒸蛋糕食譜

拉椰糕︰泰國印尼娘惹甜品，煙韌滿滿，椰香交替，零技巧蒸熟。

拉椰糕食譜

砵仔糕︰街邊小食紅白砵仔糕，粒粒紅豆，椰汁飄香傳統風味。

砵仔糕食譜

【蒸食譜大全】清蒸好味10大秘訣 20道免油煙惹味菜式加甜品

【蒸食譜大全】20道免油煙開胃菜加甜品 10大秘訣清蒸簡單又美味

【同場加映】迷你廚具 ︳氣炸鍋電飯煲蒸煮盒...一人飯蝸居便攜輕鬆煮飯仔

包括迷你電飯煲、烤爐、焗爐、燒烤機、氣炸鍋、早餐機、洗碗機 ；一人多功能電鍋（煮、煎、蒸）、一人蒸煮盒、攪拌杯、攪拌機、豆漿機及三文治機。