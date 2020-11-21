【入廚貼士】Gordon Ramsay煮周打粟米湯　無麵粉忌廉一樣Creamy

粟米湯，相信是不少人的comfort food，健康有營同時飽腹感強。除了飲罐頭湯外，不如跟名廚Gordon Ramsay學習以下又Creamy又足料的粟米湯，而且吃剩的粟米湯更可放入雪櫃保持一星期，作為宵夜亦是不錯的選擇。

各大牌子都有各自的粟米忌廉湯罐頭，雖然味道好且煮法簡便，但大部份罐頭湯的鈉含量高（鹽分高），經常飲用易令身體水腫及增加患上高血壓等疾病的風險，與其貪一時方便而害了自己身體並非上策。相反自煮可以控制鹽分及材料，自然相對健康又可迎合自己口味。不過，新手們不知道一碗足料的粟米湯有什麼材料？

用新鮮食材炮製粟米湯，簡單做法已媲美坊間賣的罐頭湯，而且更有益健康。（資料圖片／馮嘉雯、李賢華）

不妨參考Gordon Ramsay在自己YouTube頻道中所教的粟米薯仔煙肉湯，原來想整個湯變得creamy最重要是粟米！

按圖看Gordon Ramsay足料薯仔煙肉粟米湯步驟：

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其他粟米湯食譜！

若覺得Gordon Ramsay的版本太多材料或準備工夫，以下亦有2款懶人版粟米湯，同樣亦是用上新鮮的粟米製成，當然亦可以加忌廉粟米以增加creamy口感！

【粟米忌廉湯食譜】護眼降血壓延緩衰老 輕鬆取粒自製鮮甜濃湯

粟米忌廉湯食譜

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