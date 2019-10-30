【大閘蟹2019】拆大閘蟹酒店總廚超詳細教學　蟹膏蟹肉完全不浪費

上星期跟朋友食大閘蟹，有些人揭開了蟹蓋，把蟹膏吮光光就說想放棄了，因為嫌蟹腳冇肉，食的時候又麻煩。他們說：「好難食到呀，一咬落去個殼就碎晒，啲肉又散！」但浪費食物始終是不對呀，不如就跟帝景酒店行政總廚周昭傑師傅學學如何洗蟹和拆蟹吧！

揀大閘蟹和煮大閘蟹當然重要，之前請過富嘉閣的張東正師傅為讀者示範，有興趣的話可以點擊連結，但筆者發現原來不少人都忽略了洗蟹的部分，大閘蟹煮之前絕對要洗乾淨的。

請按下圖睇周昭傑師傅示範洗蟹：

洗乾淨的蟹就可以拿去煮，最常用的烹煮方法必定是加紫蘇葉蒸，至於蒸熟之後如何食到蟹膏和蟹肉你又懂嗎？

請按下圖看周昭傑師傅超詳細拆蟹教學：

開始前要準備兩件工具，剪刀和蟹籤。（影片截圖：Royal View Hotel HK）

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帝景酒店行政總廚周昭傑師傅（Kent哥），曾拍片示範如何拆大閘蟹。（資料圖片/歐嘉樂攝）

拆出來的蟹肉除了這種食法外，也能用來做其他菜式，例如炒飯等等。不過每次剝完蟹，雙手總留有蟹味，洗完手都聞到，想避免這個情況，除了戴口罩之外，周師傅還教路可以用牙膏洗手，捽多幾捽就冇蟹味了！

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