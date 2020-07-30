【梅子蒸花蟹食譜】酸甜惹味下飯一流　2大貼士克服劏蟹心理關口

蟹，絕對是香港人最喜歡吃的海鮮之一，其可塑性及煮法也相當多。但往往因為劏蟹的過程看似繁複，更生怕在廚房倒瀉籮蟹，而令不少入廚新手對蟹食譜退避三分，筆者便是其中之一，但自從跟家父學習過後，發現原來劏蟹並非想像中困難，而且一次便學會了！

某日，在街市海鮮檔發現有很多新鮮的大花蟹出售，而亦愛吃蟹，便嘗試在家烹煮蟹菜式。在眾多烹調方法中，筆者選擇了適合夏天的梅子醬，酸酸甜甜非常開胃；而蟹則選擇了清蒸，吃其鮮味。曾經也以為劏蟹是一個非常恐怖的過程，好像一不小心便會被蟹鉗鉗實，動彈不得。筆者經過學習後，發現有2大貼士可助新手克服這個心理關口。

梅子蒸花蟹食譜

按圖看2大貼士如何劏蟹時預防被蟹鉗鉗實：

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另外，劏蟹教學可以參考大廚雷啟裕所教的8個步驟，筆者除了向家父請教亦有參照雷師傅的教學，才能一次便成。

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梅子蒸花蟹食譜

健康小貼士：

蟹富含蛋白質與鈣、磷、鋅等微量元素，且熱量偏低，不失為營養來源之一；但蟹黃、蟹膏的膽固醇含量較高，若有心血管疾病、高血壓、高血脂者應少吃或不吃為佳。此外，蟹也屬於高普林、高蛋白食材，若有腎臟病、痛風等問題的民眾也要留意淺嚐即止，以免誘發疾病，反而造成身體不適。

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攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：呂榮棟

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