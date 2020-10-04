【入廚貼士】5大日式芝麻醬推薦　沙律涼拌、肉類料理蘸醬必備！

日本人常用的調味料當中，絕對少不了的成員就是具有濃郁香氣的芝麻醬了！日本人除了用來搭配生菜沙律外，在料理中使用方式也非常多元，也會使用在涼拌料理、肉類料理醬汁等用途，不僅健康又能增加美味度；而製作芝麻醬的芝麻也分別有白、黑、金三種，各自有特別的香氣，且口味選擇非常豐富，不論是洋蔥、黑醋、醬油……等口味都有，想要增添風味或是健康取向都能找到想要的芝麻醬喔。

芝麻沙律醬主要有三種形態：香味深厚的煎焙、清爽無負擔的無油或是口感滑順的濃郁口味，端看菜色與自身需求來選購。這次介紹五款日本常用的芝麻醬，不論是嘗鮮或是家裡常備都可以參考看看喔。

▼5款日本人常用的芝麻醬（按圖了解👇👇👇）

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1. 成城石井 什麼都很搭的芝麻醬

成城石井是日本偏中價位的超市，也有許多受歡迎的自有商品，其中「什麼都很搭的芝麻醬」可以說是超值的商品呢！

這款被稱為「幾乎有像金芝麻一樣濃郁的香氣」的芝麻醬，在各網路商店都佔有一席之地，可見芝麻香氣是相當的濃郁，另外也使用了釀造醋來增加醬汁的豐富度，使用的原料比例讓醬汁不會過甜也不會過酸，溫潤的味道還能提出食材的美味；奶油般的濃郁醬汁不論是使用在沙律、火鍋用的沾醬、魚肉或是其他料理，跟商品名稱一樣是百搭、不會出錯的商品。

2. 德島產業 主廚的廚房 胡麻醬

德島產業的胡麻醬也是走濃郁風味，且使用了兩種煎焙芝麻，讓香味加倍，且這款醋的酸味較明顯，對於食材的提味有一定的作用，有評論說是容易成癮的口味呢。

雖然是偏濃郁的醬汁，但是內含的酸味能夠讓醬料吃起來很清爽，也能降低肉片的油脂感，非常適合作為涮豬肉片、沙律等料理使用。

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3. KEWPIE丘比 煎焙芝麻醬

以沙律醬出名的丘比，也有生產各種的調味料喔！而且還是不論實體銷售或是網路商店也都是銷售前幾名的常客呢！

這款煎焙芝麻醬，以純正日式醬油加上煎焙芝麻為主，再搭上醋、糖、蛋黃等，口味偏酸甜，醬料雖然偏沙律醬的稠感，但是後味也十分的清爽，也能夠帶出食材的鮮味，吃進嘴裡的時候能與食材呈現恰到好處的美味，此款推薦使用在肉類、魚類料理上面喔。

4. Mizkan無油焙煎芝麻醬

強調不使用食用性植物油，整體的卡路里少了75%呢！如果對於醬料內含的油份很在意的話，又想要吃到芝麻香氣的話，非常推薦這款喔。

使用了焙煎芝麻，讓香氣與美味濃縮在裡面，整體來說芝麻的堅果感較重，意外的很能與肉類料理做搭配呢。

5. MUSO 旬菜健美芝麻醬

強調自然、有機又無添加物的MUSO，芝麻醬整體來說口味偏甜，使用的原料有菜籽油、米醋、砂糖、醬油與香辛料等，醬料偏稠但還保留些口感，非常適合搭配口味較特別的菜色，如炒芝麻葉，能夠充分中和強烈的口感，但也十分適合做冷麵沾醬、涼拌菜以及鍋物料理。

在外國疫情未止歇前，大家沒辦法去日本親嘗日本味，但其實利用日本調味料，就能便宜做出日本料理的好滋味，而且在香港、台灣等地也能輕鬆取得日本調味料，大家不妨可以嘗試在家手作，自己就能製造出懷念的日本滋味。

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