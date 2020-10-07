【日本料理】壽司魚生Wasabi營養好處多　小心4大潛藏健康風險！

您喜歡吃壽司嗎？常見的壽司外層會包一層海苔，裡面裝滿米飯、魚生或熟魚和蔬菜，也有另一種壽司，是壽司師傅用手將海鮮和米飯捏握成的握壽司。因為壽司包含多種營養豐富的食材，口味又清淡，被許多人認為是健康的食物，但因為壽司是由海鮮和多種食材組成，並經常配著醬油、山葵醬（Wasabi）和醃薑片一起吃，而這些食材對身體是安全又健康的嗎？以下介紹吃壽司對身體的好處，以及需要注意的潛在風險。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼壽司包含的4種健康食材（按圖了解👇👇👇）

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1. 魚：魚肉富含蛋白質、碘和多種維他命與礦物質，且魚肉是少數含有維他命D的天然食材，更重要的是，魚含有Omega-3脂肪酸，有益於大腦和身體健康，能減少心臟病（Heart disease）和中風（Stroke）的風險。

2. 山葵醬：根據日文發音，又稱Wasabi，而山葵醬通常會和魚生片的壽司一起搭配著吃，但由於它的味道很嗆和濃烈，所以基本上不會吃太多。它是將植物山葵（Eutrema japonicum）的莖磨碎所製成，山葵與椰菜（Cabbage）、辣根（Horseradish）、芥末（Mustard）屬於同一家族。而山葵含有豐富的β-胡蘿蔔素、硫化葡萄糖苷（Glucosinolates）和異硫氰酸酯（Isothiocyanates），研究指出，這些化合物可能具有抗菌、抗炎和抗癌的特性。

3. 海苔：海苔是一種用來包壽司的海藻，它含有多種營養​，如鈣、鎂、磷、鐵、鈉、碘、維他命B1、維他命A、維他命C和維他命E，且蛋白質含量也很高，佔海苔乾燥後重量的44％，可與大豆等植物性的高蛋白食物相媲美。

4. 醃薑：吃壽司時配一點醃薑片，能幫助去除口中海鮮的腥味，利於品嚐下一種口味的壽司。而生薑含有鉀、鎂、銅和錳，研究指出，生薑可以改善記憶力，並幫助於減少噁心、肌肉疼痛、關節疼痛、經痛的發生率，也能改善壞膽固醇（LDL）值。

魚肉富含蛋白質、碘和多種維他命與礦物質，且魚肉是少數含有維他命D的天然食材。（Luigi Pozzoli／Unsplash）

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壽司對健康的4種風險

1. 精緻澱粉和低纖維使血糖飆升：壽司主要是由白米製成，而白米是去除了大多數纖維、維他命和礦物質的精緻澱粉。研究指出，攝取太多精緻澱粉會導致血糖上升，進而會促使身體發炎，並增加糖尿病（Diabetes）、心臟病的風險。而且有些壽司飯還會加入些許糖增添風味，但這會使血糖上升更快。

2. 加人工色素的假山葵恐致癌：為了殺菌，大家吃魚生片會沾Wasabi，但其實有時我們吃到的山葵醬恐怕是假的，因為山葵是一種非常貴的植物，所以為了壓低成本，餐廳提供的山葵醬，可能是由辣根和綠色食用色素混合而成的。基本上辣根對健康無害，但我們必須當心食用色素，有些色素已被證實是致癌物質。

3. 魚生片可能含寄生蟲：壽司中含的魚生片，可能含有些細菌和寄生蟲，常見如沙門氏菌（Salmonella）、各種弧菌（Vibrio bacteria）、胃黏膜蛔蟲（Anisakis）和裂頭條蟲屬（Diphyllobothrium）等寄生蟲。為了減少食物中毒的風險，建議大家在衛生和有信譽的餐廳用餐，或是選擇熟海鮮的壽司，並建議孕婦、兒童、老人和免疫系統較弱的人，避免吃含魚生的壽司。

4. 某些魚類可能含汞：海洋魚類通常有較高含量的汞，所以不宜過量攝取，如智利大海鱸、大比目魚、吞拿魚等大型魚類，汞含量較高，而蝦、扇貝、魷魚和沙甸魚等海鮮，汞含量較低。此外，因海洋污染的關係，海洋魚類身上可能也會有多氯聯苯（PCBs）、多溴二苯醚（PBDEs）和其他有害的化學物質。

腐皮壽司食譜

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