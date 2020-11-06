【日本蛋】香川縣爆禽流感全國雞蛋暫停出口　色香味全有咩蛋揀？

日本蛋，近年受盡港人愛戴力捧，不少餐廳都以日本蛋製作料理作招徠。近日，日本香川縣爆發禽流感，有日媒稱日本全國的雞肉和雞蛋暫停出口，對日本雞蛋愛好者來說可謂一大打擊。在等待日本蛋再次入口之前，我們又可以有哪些選擇？哪個地方的雞蛋色香味俱全，CP值最？ 攝影：余曉彤

日本蛋在香港深受歡迎，因有品質保證，味道較為香滑，不少超級市場、小店都有售。日本政府宣佈，在香川縣三豐市的養雞場確認禽流感，已撲殺養雞場飼養的33萬隻雞。日媒共同社亦指，日本全國的雞肉和雞蛋暫停出口。

日本蛋在超市的貨櫃中佔7-8成。（資料圖片／胡家欣攝）

在旺角MOKO新世紀一田超市，凍櫃貨存有十多款蛋類產品，出產地來自日本北海道、熊本縣、宮崎縣及廣島懸等，仍有售賣香川縣的白蛋，一盒十隻，售價28.9元。另外，《香港01》已向百佳、惠康及一田等查詢。百佳表示，他們並無出售來自日本香川縣的雞肉和雞蛋。惠康亦表示，目前惠康並沒有出售來自日本香川縣的雞肉或雞蛋產品。

一田超市內，仍然發售來自香川縣三豐市的雞蛋。（資料圖片／胡家欣攝）

日本蛋再次入口本港的日子仍遙遙無期，仍需等待日本政府的進一步安排。雖然受影響的雞蛋只有香川縣，但全國的雞蛋出口暫停，對長期購買日本蛋的消費者也頗麻煩。其實雞蛋的出產國並不只有日本，其他地方的雞蛋各有千秋，這次記者到街市、超市找來6款雞蛋，從蛋香、蛋黃大小、味道及價錢作比較。

上排左起：粟米、美國白蛋、西班牙。下排左起：竹絲、湖北、泰國。

按圖看6款雞蛋比較：

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總結：粟米蛋最好食，湖北蛋最抵食！

跟日本蛋相比，以上6款雞蛋的外貌都不及日本的蛋黃來得橙黃及飽滿，味道亦不及日本的嫩滑、蛋香味濃，最接近的會是粟米蛋，雞蛋較大隻，蛋白較嫩，味道亦清香，但一隻$4，價錢不便宜。而最抵食又最接近日本蛋的是湖北蛋，散發淡淡蛋香，平均$1.4/隻，性價比高。其次，泰國蛋的味道及蛋香亦算不俗。記者最不喜歡的則是西班牙蛋，淡而無味且蛋腥味最重。

記者推介最好食雞蛋排名：

1. 粟米蛋 2. 湖北蛋 3. 泰國蛋 4. 竹絲蛋 5. 美國蛋 6. 西班牙蛋

上排左起：粟米、美國白蛋、西班牙。下排左起：竹絲、湖北、泰國。

記者訪問了街市檔口「雞蛋專門店」，店員最推薦湖北蛋，因其CP值夠高，不論香氣、顏色、蛋黃大小、味道都跟日本蛋相似，價錢更平，更有不少廚師指明要湖北蛋。竹絲雞蛋亦是店員的心水推介，蛋黃偏紅而富蛋香，味濃而滑嫩。對於其他國家的雞蛋如美國、泰國產的，她認為不過不失，蛋黃顏色偏淡，若然不喜歡中國出產的雞蛋，它們也是平價次選。

街市檔口出售的雞蛋來自世界各地，不過主要也是中國貨源。

大廚推介是什麼雞蛋？

以上都是記者一些個人喜好，若然你覺得未必可以作準，不如參考大廚雷啟裕的抵食心水推介，雷師傅指雞蛋的特點各有不同，可根據各自的特點用作不同的料理。

按圖看廚師雷啟裕介紹各雞蛋特點及建議用途：

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請按下圖睇8種獲評為「品質卓越」的安全食用雞蛋：