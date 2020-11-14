飲食迷思｜餅乾麵包為什麼能如此酥脆？全因加上2種材料施展魔法

「咔滋，咔滋」，一口咬下香氣誘人的餅乾、麵包，清脆的聲響伴隨而來，這般口感總是讓人愛不釋手，但你有沒有想過，為什麼餅乾、麵包能夠如此酥脆呢？

▼為什麼餅乾、麵包能夠如此酥脆呢？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖、油賦予食品酥脆的特性

其實，「酥」和「脆」是兩種不同的口感，「酥」是酥鬆，像是菠蘿包的菠蘿皮，可以感覺到它的輕盈；「脆」則是脆硬，如同杏仁瓦片的質地，比較耐嚼。而影響酥脆質地的關鍵因素有兩個，分別是糖與油。

糖：糖會提升成品脆度，然而蜂蜜、楓糖等液態糖會使麵團含水量升高，進而導致成品中心口感轉為鬆軟，如想保有整體的酥脆口感，建議選用固態的砂糖。

油：油的含量愈多，成品會愈酥鬆，因此在傳統糕餅中，會使用豬油或牛油堆疊油酥皮，營造多層次的口感，像是太陽餅、菊花酥、蛋黃酥，都利用了這樣的手法。

「酥」是酥鬆，像是菠蘿包的菠蘿皮，可以感覺到它的輕盈。（資料圖片）

在近年少糖、少油的健康浪潮之下，許多食譜調降了油與糖的比例，因此成品的味道和口感可能會稍有改變；反之，當餅乾或麵包愈酥、愈脆，可能就是添加愈多的油與糖，讓人在沒有意識的情況下，增加了身體的負擔。所以，下次在選擇餅乾與麵包的時候，不妨停下來思考看看，自己是不是誤入了油與糖的美味陷阱呢？

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：食品科學的秘密，餅乾、麵包為什麼能如此酥脆？】