【麵包食譜】芝士麵包布甸鹹食一樣滋味！煙韌香脆用咩包最好？

麵包布甸，很多時腦內第一個想法都是含有不同的水果及表面灑滿糖霜的西式甜品。但麵包布甸不止有甜食，製作成鹹食也別有一番風味，更可以放入自己喜愛的食材成為變奏「三文治」。

麵包布甸常常作為解決隔夜麵包的方法之一，因為不用浪費食物之餘，亦能變成受歡迎的菜式。由於時常接觸到的麵包布甸都是甜食，所以今次決定一反傳統將它改成鹹食，以Pizza的概念為基礎，用上芝士、車厘茄及羅勒製成芝士麵包布甸。整個感覺就像是適合周日的brunch或下午茶小吃，而且製作簡單快捷沒什麼技巧可言，當然亦可放上火腿等其他食材。至於選用麵包，基本上用什麼都可以，喜好軟綿口感可選擇方包，偏好煙韌脆身口感的用法國麵包便最適合。若然不想購買法包，隔夜麵包亦有異曲同工之妙。

芝士麵包布甸食譜

芝士麵包布甸食譜

健康小貼士：

芝士，總覺得很高脂，但營養價值豐富，以食譜中所用的水牛芝士為例，它低鈉、低卡（每1安士即28克，脂肪含量6克；鈉含量176毫克），亦有發酵乳酸桿菌等益生菌，對腸道健康有益，提升免疫力並對抗炎症。研究顯示，每日飲200毫升含發酵乳酸桿菌的奶，3個月後連呼吸道感染問題都得以改善，令人相信食水牛芝士都有類似效果。

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攝錄、剪接：陳錦超

場地及廚具提供（多功能蒸烤焗爐 (座檯式) SGV-2617）：德國寶