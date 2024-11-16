秋冬湯水食譜｜雪耳圓肉無花果湯滋陰潤肺　玉竹/海玉竹點分點用?

立冬已過，風球仍是一個接一個，雖已踏入冬季，天氣明顯轉涼，但暑氣卻未完全消除，這時候可以煲一些適合秋末冬初的潤肺滋陰湯水，而雪耳圓肉無花果湯是個不錯的選擇。

攝影：鄧穎琪



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雪耳圓肉無花果湯的湯料除了有雪耳、圓肉（龍眼肉）、無花果外，還有淮山、南杏、海玉竹、瘦肉等，瘦肉可加可不加。由於雪耳圓肉無花果湯有滋陰潤肺功效，最適合這種天氣來滋潤一下。

海玉竹、玉竹有什麼分別？

秋冬湯水食譜｜海玉竹、玉竹有什麼分別？

海玉竹與玉竹有什麼分別？原先向中醫師查詢湯水療效時，是打算煲「玉竹」，因為玉竹有養陰潤燥、生津止渴功效。不過，到藥材舖時，執藥的大叔提議我把「玉竹」換成「海玉竹」（海竹頭），說功效更強。沙參玉竹就煲得多，海玉竹又是什麼？海玉竹本身是一個個的，有點像榨菜，又有點像薑，但老師傅其後會把它切片。

海玉竹清潤香甜，功效與玉竹近似但稍強，可算是升級版，不論潤燥或清熱海玉竹的功效都比玉竹強。海玉竹滋陰潤燥、清熱潤肺、生津潤膚，還有補氣及調和氣血之效。各位要煲這個湯的話，也可考慮用玉竹還是海玉竹。

雪耳圓肉無花果湯食譜

材料：

雪耳1個

圓肉1兩

淮山2兩

海玉竹1兩

南杏1兩

無花果4個

瘦肉300克

水2公升

酒少許

做法：

1 雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬部分。

2 圓肉、海玉竹、南杏及無花果洗淨，淮山以另一碗水浸泡，洗淨後備用。

3 煲滾一鍋水，下瘦肉大火汆水10分鐘，其間可加少許酒辟去羶味。

4 所有材料連水下鍋，大火煲滾後，轉中小火煲1小時15分鐘，加鹽調味即成。

雪耳圓肉無花果湯有潤肺滋陰、生津止渴、潤膚養顏功效，另外因為加了龍眼肉，減去其他材料的寒性，適合天氣不太熱時飲用，但由於湯水偏潤，脾胃濕重或寒濕者未必適宜。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解雪耳圓肉無花果湯的食材療效及食用建議：

+ 6

雪耳：味甘性平，滋陰潤燥，對乾咳、便秘或口乾等津液不足的症狀最有效。

圓肉（龍眼肉）：補益氣血、養心安神作用。

無花果：味甘性平，有潤肺止咳、健胃清腸、消腫解毒及生津抑燥功效。

淮山：味淡性平，有補益脾胃作用。

南杏：味甘性平，化痰止咳，今次用的是更大粒的龍王杏。南杏潤肺功效比北杏強，北杏止咳為主，而這款湯水主要功效為潤肺，可不加北杏。

玉竹：養陰潤燥，生津止渴。

海玉竹：未切片時有點像薑，有潤燥、清熱功效比玉竹要強。

雪耳圓肉無花果湯較滋潤，若脾胃濕重或有寒濕的人不太適宜，因症狀可能會加重。



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