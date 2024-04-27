健康湯水食譜｜沙參玉竹雪耳百合湯止咳養顏紓緩痕癢　1類人不宜

皮膚痕癢是一個頗為令人困擾的問題，除了皮膚敏感或轉天氣等之外，濕疹也十分常見，有人不但抓得患處流膿出血，甚至日常生活都受影響。今次推介一個滋潤湯水，不僅滋陰養顏，就連紓緩皮膚痕癢都有用，大家不再周身痕。

攝影：鄧穎琪



雪耳滋潤養顏 比花膠更易吸收

雪耳素來是女性恩物，儘管筆者有點抗拒過於濃稠的湯水，但無可否認它對女性相當有益。煲湯又好、煲糖水又好，看著湯水變得起膠及稠身，咕嚕咕嚕飲下肚子裡，登時有種為肌膚注入滿滿骨膠原的感覺。重要的是，它比花膠等價錢大眾化，亦更易被腸胃吸收。

筆者正面對濕疹問題，希望在夏天正式來臨前回復皮光肉滑，定期睇中醫之餘，也試著從食療著手，少吃牛肉、鴨、蝦解等「毒」物，也盡量不吃過於刺激辛辣或高糖的食品（戒口真的很難呢！）。這個湯水由中醫推薦，其實瘦肉可加可不加，今次加瘦肉純粹是個人習慣，想湯水喝來較甜，但即使不下瘦肉，當作素湯飲也可以。

沙參玉竹雪耳百合湯食譜

食譜 沙參玉竹雪耳百合湯（煲） 材料 沙參15克、玉竹20克、鮮百合2個、雪耳1個、無花果3顆、瘦肉400克、水2公升、鹽適量 做法 1. 把所有材料浸洗乾淨，雪耳浸30分鐘至發大，去走中間較硬部分再撕成小塊；鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。 2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。 3. 除鮮百合外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。 4. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

整個湯有滋陰潤肺、止咳生津和養顏的功效，但如果體質濕重的人則不適宜喝。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解註冊中醫師邱穎琳對此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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沙參：味甘性平，有滋陰、潤肺、清熱功效。

玉竹：味甘性涼，能滋陰潤燥，生津止渴。

雪耳：味甘性平，可滋陰潤燥，對乾咳、便秘和口乾等津液不足的症狀最為有效。

百合：味甘性平，有潤肺止咳，養陰潤膚的作用。

豬腱：能補中益氣。

邱醫師提醒，滋陰的湯水多飲會容易生濕，所以不能飲太多，每星期最多飲兩次就好。

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