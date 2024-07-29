減肥零食｜綜合營養師推介13款低卡小食！爆谷芝士麥餅減肥都啱吃

江旻憓為香港奪得第一面金牌，全城興𡚒，人人唔瞓睇直播，支持香港運動員。愈夜睡愈肚餓？但又怕愈食愈肥？其實口痕想吃，在餐與餐之間吃點小食，並不一定是壞事，它可以保持新陳代謝率，還能防止血糖下降。小食不代表全都是薯片、蝦條等垃圾食物，以下就分享一些由美國飲食專家推薦的健康小吃，讓你飽肚之餘又不會肥。



綜合5位專家意見 13款小吃減肥都食得

節食代表要節制食量，讓自己每天吸收的卡路里在指定範圍內，很多人因此不敢吃太多。不過也有許多人奉行「少食多餐」的一套，只要挑對食物，即使要吃零食也不是問題。媒體《Eat this, not that!》就綜合5位飲食及營養專家的意見，推薦出13種她們在節食時都會吃的小食。

5位飲食專家分別是紐約營養集團旗下曼哈頓私人診所的創辦人Lisa Moskovitz、洛杉磯註冊營養師Lisa De Fazio、芝加哥註冊營養師暨營養傳播顧問Christine M. Palumbo、加州註冊營養師Michelle Loy、紐約營養學家Dana James，她們接受訪問時，就談到自己的飲食習慣，以及分享一些自己瘦身時會吃的小食，相對健康和低熱量。這些小食有爽口的、甜的、脆卜卜的……種類很多，希望能幫到想減肥的大家。

請按下圖睇13種由飲食專家及營養師推薦的減肥小食：

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13款低卡小食

1 蔬菜條

將蘿蔔、翠玉瓜、青瓜與紅椒等切條，蘸點由2湯匙牛油果、1/3杯希臘乳酪和2湯匙莎莎醬調成的沾汁。這樣的零食不多於110卡，卻能為你帶來纖維和蛋白質各5克。

2 豌豆脆條

每100克的豌豆脆條僅提110卡熱量，及4克纖維，它不易變質又方便食用。

3 芝士麥餅

拿1塊預先切片的低脂芝士，例如水牛芝士，切成個相等的正方形，分別放在4塊小麥餅乾上，有需要可佐碎胡椒或橄欖油同吃。小麥餅乾有8克蛋白質，每100克芝士總熱量約200卡。

4 無糖西梅乾

每次可吃5粒，它們本身的味道已很濃烈，亦十分飽肚，適合作隨身小食。

5 鹹味爆谷

營養師Lisa Moskovitz認為，要確保餐與餐之間的小食不超過150卡路里，零食必須至少有5克纖維和5克蛋白質。她推薦3杯原味爆谷，加2.5湯匙巴馬臣芝士碎，鹹鹹的很美味。

6 堅果燕麥

約一個信封分量的燕麥片，加1湯匙堅果碎，開心果或合桃也可，一起食用，最適合上班族作零食。

7 杏仁醬配水果

在蘋果片塗2湯匙杏仁醬，蛋白質和纖維的結合，有助維持飽肚感。將香蕉切成2半，輕輕塗上1湯匙的天然杏仁醬，美味又飽肚。

8 雜綿乾果

組合可以是巴西堅果、杞子、無糖椰子片等，硒質豐富，能促進新陳代謝，味道也不錯。

9 莓果乳酪

將半杯新鮮雜莓混入蛋白質極高的希臘乳酪，能使飽腹感維持數小時，莓果帶甜味，毋須額外加糖。

10 蛋白棒

蛋白棒的糖分和卡路里含量低，但蛋白質和纖維高，並有著餅乾、牛油和朱古力餅的美味，能滿足對甜食的渴求。營養師提醒，要選不含阿斯巴甜代糖及醋磺內酯鉀等甜味劑的品牌。

11 烚蛋配甘筍

餐與餐之間肚餓時，可吃一隻用鹽和胡椒調味的烚蛋，蛋白質夠高。不夠的話，可以加紅蘿蔔條或甘筍條來吸收纖維，這兩種食物加起來熱量才100卡路里而已。

12 牛油果亞麻籽餅乾

亞麻籽餅乾佐以牛油果同吃，是很好的瘦身飽肚小食。亞麻籽餅乾比小麥餅乾好，因不含麩質，亦蘊含豐富奧米加3，助你皮膚光澤，腦部也運轉較快。

13 綠色果汁

類似五青汁，原材料有羽衣甘藍、菠蘿、青瓜、西芹、青檸、芫荽等，飲完等同吃了蔬菜，而且它低糖，低卡，又帶來能量。有機冷壓果汁還能保留維他命和礦物質，營養豐富。

資料來源：《Eat this, not that!》