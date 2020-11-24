【車仔麵】30款配料麵類醬汁熱量大全　營養師拆解5大致肥中伏位

車仔麵是其中一種相當有代表性的香港美食，那種街邊檔的風味，是無論如何都不能複製的。就算近年愈來愈多新派車仔麵餐廳，配料又有花膠，又有廣島蠔，但始終不及港式「嗱喳麵」。不過素來愈好食的東西愈邪惡，食車仔麵原來亦有不少中伏位，讓你不知不覺間愈食愈肥。以下營養師會列出車仔麵餸、麵和醬汁的熱量，還有當中的致肥陷阱，以及較健康的建議食法！

車仔麵，你最愛食什麼餸和麵？不知道為什麼，很多朋友都覺得食車仔麵必吃油麵，而餸菜方面，最經典的大概就是牛腩、蘿蔔、豬紅等等，如果想食得健康，你又知道配料應該如何選擇嗎？常聽說食豬最肥就是豬頸肉，比腩肉還要高脂高卡，殊不知原來它在配料中只排第3，究竟什麼比豬頸肉更高熱量？

車仔麵配料選擇多達幾十種，你平時最喜歡點的餸菜，熱量高或低你又知道嗎？（資料圖片／鄭子峰攝）

請按下圖睇15種車仔麵熱門配菜的熱量排名（由低卡至高卡排列）（每50克計）：

+ 10 + 10 + 10

請按下圖睇10種車仔麵常見粉麵的熱量排名（由低卡至高卡排列）（每100克計）：

+ 5 + 5 + 5

湯類汁底熱量 最肥1匙95卡

湯底，相信大家都猜得到清湯是較健康、是低卡的選擇，但營養師就提醒，每間餐廳的湯底配方都不同，若用雞皮或豬骨熬製，隨時令熱量大增。除了湯，很多人食車仔麵時還會額外加腩汁、辣汁等，營養師亦總結了其熱量。以每1湯匙（15克）為例，咖喱汁和滷水汁熱量一樣，約25kcal，三甲（由低至高）則依次為：腩汁（30kcal）、沙嗲汁（60kcal）、麻辣油（95kcal）。

不過，由於每間車仔麵店的醬汁配方不一，實際熱量會有出入，以上數據只是參考食物安全中心的食物營養素計算器所估算得出。

不少人食車仔麵都會額外加汁，當中以辣油熱量最高，建議不要加太多！（資料圖片／鄭子峰攝）

5大致肥陷阱 食材隨時中伏？

不過，車仔麵的致肥位並不只跟熱量高低有關，例如：生菜本身是相當低卡的配料，但基於其吸油特性，若配上油膩的湯底，反而適得其反。平時食車仔麵時，我們或許在揀選麵類、配菜及醬汁等，都有一些你忽略了的致肥陷阱，營養師綜合出其中5點，並給予適當建議。

車仔麵的配料組合也要慎選，如：豬皮、豬腸等都比較高熱量。（資料圖片／朱潤富攝）

請按下圖睇車仔麵5大致肥陷阱：

+ 7 + 7 + 7

除了上述幾點建議外，營養師認為大家選配料方面，應揀選2至3款低脂及高蛋白質的食材，再加配1至2份蔬菜，麵類和湯底亦應挑選熱量較低的種類。除食麵外，大家可能會配餐飲，營養師建議選取低糖或無糖飲品為佳。為使大家更清晰，她提議了2個健康的車仔麵組合：

（1）瘦肉、墨丸、蟹柳、燜冬菇、米粉、清湯 （2）水魷、豬紅、蘿蔔、生菜、幼麵、清湯