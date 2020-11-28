【減肥】營養師減肥原來吃這13種低卡小食！爆谷、豌豆脆條……

大家都知減肥就要忍口，但有時真的會口痕，想來點「口立濕」，這種感覺你應該很懂吧？其實在餐與餐之間吃點小食，並不一定是壞事，它可以保持新陳代謝率，還能防止血糖下降。小食不代表全都是薯片、蝦條等垃圾食物，以下就分享一些由美國飲食專家推薦的健康小吃，讓你飽肚之餘又不會肥。

節食代表要節制食量，讓自己每天吸收的卡路里在指定範圍內，很多人因此不敢吃太多。不過也有許多人奉行「少食多餐」的一套，只要挑對食物，即使要吃零食也不是問題。媒體《Eat this, not that!》就綜合5位飲食及營養專家的意見，推薦出13種的她們在節食時都會吃的小食。

5位飲食專家分別是紐約營養集團旗下曼哈頓私人診所的創辦人Lisa Moskovitz、洛杉磯註冊營養師Lisa De Fazio、芝加哥註冊營養師暨營養傳播顧問Christine M. Palumbo、加州註冊營養師Michelle Loy、紐約營養學家Dana James，她們接受訪問時，就談到自己的飲食習慣，以及分享一些自己瘦身時會吃的小食，相對健康和低熱量。這些小食有爽口的、甜的、脆卜卜的……種類很多，希望能望到想減肥的大家。

請按下圖睇13種由飲食專家及營養師推薦的減肥小食：

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資料來源：《Eat this, not that!》