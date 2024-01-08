護肝食物｜日本福井縣肝病死亡率全國最低！靠4種食物炸豆腐都得?

熬夜、飲酒……這些壞習慣都對我們的肝臟構成嚴重傷害，常見的肝病包括肝炎、肝硬化、肝癌等等。日本有研究顯示，在全日本多個縣市之中，福井縣的肝病死亡率是最低的，有醫生就綜合出幾個原因，原來跟當地人的飲食習慣都有莫大關係！



肝臟是人體第二大器官，約重1.4公斤，主要功能是幫我們排毒、進行新陳代謝、生產消化所需的化合物，同時儲存肝糖、分解紅血球等。大家都聽過，除了熬夜會傷肝外，飲酒一樣對肝冇益，再加上運動不足的話，對肝臟會構成很大負擔，引致肝硬化（Cirrhosis）、腹腔積水（Ascites）、肝炎（Hepatitis）或肝衰竭（Liver failure）等。

福井縣肝病死亡率低 常吃吉列豬扒飯、可樂餅？

日本TBS電視台節目《健康カプセル！ゲンキの時間》就曾經介紹過，日本福井縣出名肝臟疾病死亡率低，不論男、女肝病死亡率都是全國第三低，數字很平均。節目提到，肝臟健康與飲食習慣息息相關，其實當地人常常進食油炸食物，如：吉列豬扒飯、可樂餅等等，理論上很容易令身體積聚過多油分，引起脂肪肝等，為何他們的肝病死亡率偏偏這樣低？那是因為它們也經常食用以下4種食物！

福井縣居民常常食炸物，如：炸豬扒、可樂餅等，但肝臟居然比起其他縣市還要健康。（VCG）

請按下圖睇日本福井縣人肝病死亡率偏低的飲食秘訣：

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1 油揚豆腐



油揚豆腐是福井縣土產，看似油膩，但同時含豐富植物蛋白，即使經油炸，但相對動物蛋白，對肝臟也較低卡和溫和。

2 蘿蔔蓉蕎麥麵



將粗身的蕎麥麵與大量白蘿蔔、醬油等煮滾，再在麵上放蘿蔔蓉，這做法是福井縣特有。蕎麥麵富含膽鹼，有助消化，同時可防止脂肪依附肝臟上。白蘿蔔亦助排毒。

3 牛蒡



福井縣越前市國中町每年傳統祭典上，男士們會一邊吃牛蒡一邊飲清酒，祈求健康和豐收。牛蒡水溶性及非水溶性纖維都豐富，有助肝臟排毒防便秘。

4 杮子



杮子、杮餅也是福井縣特產，不少人會吃杮來解酒。因為杮內的單寧能抑制人體吸收酒精，免宿醉防疾病

福井縣煙民少 全國最低之一

節目播出後，福井縣濟生會病院肝疾患診療連携拠点病院的野ツ俣和夫認為非常鼓舞，他又指出，福井縣本身近海，魚穫豐富，當地人經常食魚來攝取天然魚油，相信也是護肝秘訣之一。不過更重要的是，福井縣的煙民數量不多，幾乎是全國數一數二低，不吸煙的人，身體理論上也比較健康。

同場加映：【護肝食物】常熬夜或飲酒人士必睇！美國營養師推薦18種護肝食品

International Sports Science Association（ISSA）認可的美國營養師Charushila Biswas，曾撰文介紹20種護肝食品，但有部分資料不全或香港不常見，所以就只節錄其中18種。

請按下圖睇18種對肝部健康有益的食品：

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資料來源：《健康カプセル！ゲンキの時間》 、福井県済生会病院肝疾患診療連携拠点病院