【護肝飲食】大蒜、綠茶抗氧化特性有益肝臟　攝取6種植物養好肝

肝臟無疑是人體排毒最主要的器官，它幫助消化，分解脂肪，代謝體內有害物質、食品添加物和其他各種毒素。因此維持肝臓的潔淨、減低肝臟負擔，對身體健康很重要。以下介紹6種有益肝臟、護肝的植物。 文：Weitseng Lin 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼6種有益肝臟、護肝的植物（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 奶薊（Milk thistle）

又稱水飛薊、奶薊草。奶薊被作為藥用已有2,000年以上的歷史，自古以來，奶薊就被用來清肝，刺激膽汁分泌及改善消化。美國馬里蘭醫學中心（The University of Maryland Medical Center）研究顯示，奶薊中的水飛薊素（Silymarin）可刺激產生新的肝細胞，干擾毒物吸收並將之排出體外，提升人體免疫功能，對抗病毒、細菌及其他毒物。臨床證明它可以改善肝功能並修復肝臟損傷，建議使用標準化的80％水飛薊素，無論是丸劑還是萃取物，劑量範圍為100至1,000毫克（mg）。

2. 蒲公英（Dandelion）

蒲公英四處可見，不起眼，卻驚人地擁有多種療效。蒲公英可助肝臟分解脂肪，製造氨基酸（Amino acids），有益肝臟解毒，減緩肝腫脹。據澳洲醫學藥草期刊（The Australian Journal of Medical Herbalism）刊登的研究報告指出，蒲公英具有減輕黃疸（Jaundice）、肝腫脹（Liver swelling）、肝炎（Hepatitis）、消化不良等功效。除了蒲公英萃取物，也可直接食用蒲公英葉或榨汁飲用，以蒲公英的根來泡茶，可分解脂肪並製造氨基酸。蒲公英最珍貴的功能是刺激產生膽汁，以及膽汁在膽囊和肝臟之間的流動，可改善肝功能和整體健康。

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3. 綠茶（Green tea）

綠茶已是舉世公認的好飲料，可抗癌、緩和大腸激躁症（Irritable Bowel Syndrome）及降低血糖。它的抗氧化能力也能幫助肝病的治療，降低肝脂肪與脂肪肝（Fatty Liver）的風險。專家推薦喝沖泡的綠茶，可將綠茶功效發揮至最大，遠超過通常只含一種有效成分的綠茶補充劑。綠茶富含植物抗氧化劑（Antioxidants），被稱為兒茶素（Catechin），是一種已知有助於肝功能的化合物。

4. 大蒜（Garlic）

在亞洲，大蒜幾乎家家必備、在料理中四處可見。大蒜含有大蒜素（Allicin）、硒（Selenium）、硫（Sulphur）等元素。研究發現，大蒜的抗氧化性尤其有益肝臟，其化合物有很強的刺激肝酵素（Liver enzymes）的活性，幫助排毒、保護肝臟。大蒜能阻止汞（Mercury）、鎘（Cadmium）等有害元素被腸壁吸收，還能提高肝臟的解毒功能。大蒜化合物和一些抗癌藥物合用，能夠刺激體內產生干擾素（Interferon），無論在抑制腫瘤局部生長，還是防止腫瘤轉移方面，均有協同作用。

5. 薑黃（Turmeric）

薑黃是薑的近親，被廣泛使用在印度料理中，提供鮮明的黃色和香味。薑黃強大的抗發炎功效來自於薑黃素（Curcumin），是肝臟排毒及維護肝臟健康的一大功臣。薑黃素可活化人體用來排除毒物的激素，尤其是致癌物，降低致癌物對健康的影響。它也可幫助受損的肝細胞再生，並刺激膽汁的分泌，提升膽囊功能。

6. 薄荷（Peppermint）

除了讓人保持口氣清新，薄荷也可安撫腸胃、促進消化，更是良好的抗氧化劑。薄荷可促進膽管膽汁正常分泌，維護肝臟膽囊功能，有效分解脂肪。並可降低不好的膽固醇，預防腎及膽囊阻塞。

縱使這些植物有利清肝排毒，服用之前，還是應向醫生諮詢，充分討論。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：養肝清肝排毒～這6種植物很強大】