【粟米食譜合集】護眼粟米食法多變　小食主菜中西湯水甜品一樣得

講起食法多變的食材，最先想到的一定是蛋，但仔細想想，其實粟米都不遑多讓。粟米不但十分有益，而且煮法也蠻多，例如：跟其他食材做成肉餅、墨魚餅等小食，又或是製成粟米汁時，它不會喧賓奪主，當個恰如其分的配角；不過，它又可以獨挑大樑，成為粟米湯或粟米奶露的主角，也一樣討人歡喜。以下將分享15個粟米食譜，從小食、西湯、中湯、小菜、飯與粥等小菜，以至甜品都一應俱全！

前幾天在網路上留意到一個現象，有人搞「三色豆平反大賽」，事緣很多人討厭食三色豆，於是一位網民就推行了一個比賽，看看有沒有人能「化腐朽為神奇」，讓三色豆變得討喜。版主提到，不一定要用盡紅蘿蔔、粟米和青豆，只用其中一樣也好，有網民不憤問道：「俾人淨係用粟米，即係出Cheat啫？」證明大家對粟米是有一定包容度和喜愛度，覺得它其實並不討厭。

粟米粒在三色豆中最討人喜歡。（Wouter Supardi Salari＠Unsplash）

粟米味道甜甜的，跟其他食材相容度也高。平時除了會買一整條粟米來烹調，也有人會用盒裝、罐裝粟米等。雖然很多人嫌食罐頭冇益，但因為粟米罐頭的添加物較少，算是少數製成罐頭後仍能保留營養的食物。大家之所以貪方便用罐頭粟米，大概是嫌要剝粟米很煩吧？剝粟米可以用刀、用叉或用筷子，幾種形式各有優劣，想快可以用刀，但想保留粟米完整度，還是建議用筷子，有需要的話也可購買坊間的剝粟米神器輔助。

【教煮實驗室‧剝粟米粒】實試3大剝粟米粒大法 用筷子都得？

請按下圖睇不同的剝粟米方法：

推薦大家多煮粟米，除了因為煮法和食法多變，亦因為它很有益。從中醫角度看，粟米味甘性平，有健脾和胃、利尿袪濕之效，就連粟米鬚都一樣可利水消腫、清熱袪濕。至於從西方營養學及醫學而言，粟米除了以護眼功效見稱，亦有通便、幫助防癌等作用。

請按下圖睇粟米對健康的7大好處：

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以下將分為6個類別，介紹15個簡易的粟米食譜。

小食——芝士粟米釀蘑菇

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西湯——粟米忌廉湯、蘑菇粟米湯

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粟米忌廉湯食譜

【西湯食譜】蘑菇粟米湯新鮮食材遠勝罐頭湯 餐湯變醬汁一湯多食

蘑菇粟米湯食譜

中湯——粟米鬚節瓜湯、佛手瓜粟米豬腱湯、粟米魚肚羹、茶樹菇排骨湯、蘆筍粟米番茄湯

【健康湯水食譜】粟米鬚節瓜湯袪濕健脾 粟米鬚平和利水消腫

【夏天湯水食譜】佛手瓜粟米豬腱湯健脾開胃安神 兩類人注意飲用

佛手瓜粟米豬腱湯食譜

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

【健康湯水食譜】茶樹菇排骨湯袪濕利尿 加粟米蘿蔔更清甜

【健康湯水食譜】蘆筍粟米番茄湯 養脾補腎抗疲勞

蘆筍粟米番茄湯食譜

小菜——粟米魚柳、馬蹄粟米煎肉餅、冬瓜粟米墨魚餅

【粟米魚柳食譜】以龍脷柳代石斑 小心買錯鯰魚當龍脷

粟米魚柳食譜

【肉餅食譜】馬蹄粟米煎肉餅 啖啖肉爽口彈牙（附粟米取粒大法）

馬蹄粟米煎肉餅食譜

【冬菇粟米墨魚餅食譜】自選餡料口感變化多端 惹味下飯菜式必備

冬菇粟米墨魚餅食譜

主食——粟米肉粒飯、生菜粟米粥

【粟米肉粒飯食譜】學生最愛碟頭飯 方便易煮有營養仲可以表白？

粟米肉粒飯食譜

【粥食譜】電飯煲生菜粟米粥 免睇火免黐底粥底開花軟綿夠米香！

電飯煲生菜粟米粥食譜

甜品——粟米糕、粟米奶露

【粟米糕食譜】比馬豆糕方便又美味 光滑質嫩愈稠身愈易成型

粟米糕食譜

【中式糖水食譜】粟米奶露清甜滋潤超簡單 剝鮮粟米全靠一隻筷子