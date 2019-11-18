【中式糖水食譜】粟米奶露清甜滋潤超簡單　剝鮮粟米全靠一隻筷子

秋冬簡單糖水食譜，最簡單的必數粟米奶露，新鮮的粟米最好，罐裝的粟米就較方便，加配植物奶或牛奶便做到又快又簡單的飯後甜品。

攝錄：詹郭敏、呂志豪

攝影︰詹郭敏、呂志豪、尹嘉蔚

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

假如說粟米是大人小朋友也喜歡的食物，該沒太多人反對吧！不論烚、蒸、炒或燒烤等，粟米的爽甜與芳香，黃澄澄的光澤也教人難以抗拒。粟米湯、粟米汁之外，令我聯想起一款簡單至極的糖水粟米奶露，柔滑豐潤的口感，粟米夾雜奶香，熱烘烘品嚐，實在是秋冬乾燥季節中的上佳享受。

粟米奶露柔滑豐潤的口感是清甜滋潤的飯後甜品。

做法實在太簡單，基本上不需要求技巧，喜歡吃新鮮的挑鮮粟米來做，蒸熟後較易起肉，先用筷子幫忙清空一行粟米,然後徐徐剝掉餘下的粟米粒。不介意即食裝粟米的，不妨使用既省工夫且方便快捷。至於奶類選擇，個人喜歡用質厚香甜的燕麥奶，其他如豆奶及牛奶等質地較濃稠的奶類亦好。由於之後要加清潤的冰糖調味，因此不選甜度高的奶類款式。

粟米奶露做法太簡單，喜歡吃新鮮的挑鮮粟米，質地較濃稠及甜度不高的奶類最適合。

粟米奶露食譜

健康小貼士︰

粟米含有豐富的葉黃素及玉米黃素，保護眼睛健康，而且含有豐富纖維可防止便秘。

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